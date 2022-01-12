XSPORT покажет ЧЕ по гандболу. Регламент турнира

Соревнование пройдет с 13 по 30 января

Сборная Украины готовится к Евро-2022 / Фото: ФГУ

С 13 по 30 января состоится чемпионат Европы по гандболу среди мужчин. Коротко и просто рассказываем о регламенте турнира.

В соревновании примут участие 24 национальные сборные. Они будут распределены на шесть групп по четыре команды. Две лучшие сборные из каждого квартета выходят в следующий раунд. В случае равенства очков по завершению группового этапа, дальше проходит команда, которая выиграла личную встречу.

Во втором этапе Евро формируются два пула по шесть команд. После его окончания две лучшие сборные из каждого пула выходят в полуфинал турнира. Ну, а дальше все понятно: играются два полуфинала и финал.

Напомним, чемпионат Европы в прямом эфире покажут телеканалы XSPORT и XSPORT+. Сборная Украины сыграет в группе C.

Расписание матчей сборной Украины.