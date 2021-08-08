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Женская сборная Франции обыграла ОКР в матче за золото Олимпийских игр

Сборная Норвегии стала бронзовым призером Олимпиады в Токио
Olympics Токио-2020
11:00
Женская сборная Франции обыграла ОКР в матче за золото Олимпийских игр
Фото: Reuters

Женская сборная Франции в финале гандбольного турнира Олимпийских игр-2020 в Токио (Япония) одержала победу над ОКР.

Шведки в матче за бронзу Олимпиады уступили команде Норвегии.

Олимпийские игры. Токио (Япония)

Гандбол. Женщины. Финал

ОКР – Франция 25:30 (13:15)

Швеция – Норвегия 19:36 (7:19)

Мужская сборная Франции по гандболу выиграла Олимпийские игры в Токио.

Рене Тер Велде
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Новости: Гандбол

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