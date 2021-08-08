Франция взяла реванш у Дании за Рио-2016 и в рекордный раз выиграла Олимпиаду
Женская сборная Франции обыграла ОКР в матче за золото Олимпийских игр
Сборная Норвегии стала бронзовым призером Олимпиады в Токио
11:00
Фото: Reuters
Женская сборная Франции в финале гандбольного турнира Олимпийских игр-2020 в Токио (Япония) одержала победу над ОКР.
Шведки в матче за бронзу Олимпиады уступили команде Норвегии.
Олимпийские игры. Токио (Япония)
Гандбол. Женщины. Финал
ОКР – Франция 25:30 (13:15)
Швеция – Норвегия 19:36 (7:19)
Мужская сборная Франции по гандболу выиграла Олимпийские игры в Токио.
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