Женская сборная Норвегии стала чемпионом мира-2021

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дня«Забыли» про Денискина и обещании договариваться с клубами. ФХУ и IIHF очень по-разному рассказали о визите Тардифа в Украину
матч-центр
Вчера 30
Сейчас 0
Сегодня 16
Завтра 16
Футбол (8 событий из 15) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
14:00 Эвертон - Лестер -:- Перенесен
16:00 Ньюкасл - Манчестер Сити 0:4 Окончен
16:00 Вулверхэмптон - Челси 0:0 Окончен
18:30 Тоттенхэм - Ливерпуль 2:2 Окончен
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
16:30 Фрайбург - Байер 2:1 Окончен
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
16:00 Специя - Эмполи 1:1 Окончен
21:45 Милан - Наполи 0:1 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
22:00 Реал - Кадис 0:0 Окончен
Хоккей (12 событий из 12) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
14:00 Краматорск - Белый Барс 7:2 Окончен
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
02:00 Каролина Харрикейнс - Лос-Анджелес Кингс 5:1 Окончен
02:00 Монреаль Канадиенс - Бостон Брюинс -:- Перенесен
02:00 Филадельфия Флайерс - Оттава Сенаторс 4:3 Окончен
02:00 Ванкувер Кэнакс - Торонто Мейпл Лифс -:- Перенесен
03:00 Даллас Старз - Чикаго Блэкхокс 4:3 Окончен
03:00 Детройт Ред Уингс - Нью-Джерси Дэвилз 5:2 Окончен
04:00 Колорадо Эвеланш - Тампа-Бэй Лайтнинг -:- Перенесен
05:00 Калгари Флэймс - Коламбус Блу Джекетс -:- Перенесен
05:00 Сиэтл Кракен - Эдмонтон Ойлерс 3:5 Окончен
21:00 Нью-Йорк Айлендерс - Вегас Голден Найтс 3:4 Окончен
22:00 Виннипег Джетс - Сент-Луис Блюз 4:2 Окончен
Баскетбол (10 событий из 10) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
02:00 Бостон Селтикс - Нью-Йорк Никс 114:107 Окончен
02:30 Бруклин Нетс - Орландо Мэджик 93:100 Окончен
02:30 Торонто Рэпторс - Голден Стэйт Уорриорз 119:100 Окончен
03:00 Оклахома-Сити Тандер - Лос-Анджелес Клипперс 104:103 Окончен
04:00 Милуоки Бакс - Кливленд Кавальерс 90:119 Окончен
04:00 Юта Джаз - Вашингтон Уизардз 103:109 Окончен
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
14:00 Химик - Днепр 78:73 Окончен
14:00 БК Запорожье - БК Тернополь 75:53 Окончен
15:00 БК Одесса - Харьковские Соколы 80:94 Окончен
16:00 Прометей - Киев-Баскет 81:69 Окончен
нет важных матчей
Хоккей (7 событий из 12) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
19:00 СК Сокол - Альтаир -:- Запланирован
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
00:00 Каролина Харрикейнс - Нэшвилл Предаторс -:- Перенесен
00:00 Оттава Сенаторс - Бостон Брюинс -:- Перенесен
02:00 Нью-Джерси Дэвилз - Питтсбург Пингвинс 2:3 Окончен
02:00 Вашингтон Кэпиталз - Лос-Анджелес Кингс 2:3 Окончен
04:00 Сиэтл Кракен - Торонто Мейпл Лифс -:- Перенесен
05:00 Ванкувер Кэнакс - Аризона Койотис -:- Перенесен
Баскетбол (9 событий из 9) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
01:00 Детройт Пистонс - Майами Хит 100:90 Окончен
01:00 Мемфис Гриззлис - Портленд Трэйл Блэйзерс 100:105 Окончен
01:00 Сакраменто Кингз - Сан-Антонио Сперс 121:114 Окончен
02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Нью-Орлеан Пеликанс -:- Перенесен
02:30 Атланта Хоукс - Кливленд Кавальерс -:- Перенесен
02:30 Бруклин Нетс - Денвер Наггетс -:- Перенесен
03:00 Чикаго Буллз - Лос-Анджелес Лейкерс 115:110 Окончен
03:00 Миннесота Тимбервулвс - Даллас Маверикс 111:105 Окончен
03:00 Финикс Санс - Шарлотт Хорнетс 137:106 Окончен
Футбол (3 события из 5) показать все
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
21:45 Дженоа - Аталанта -:- Запланирован
21:45 Ювентус - Кальяри -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
22:30 Севилья - Барселона -:- Запланирован
Хоккей (6 событий из 12) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
18:30 Мариуполь - Белый Барс -:- Запланирован
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
02:00 Баффало Сэйбрс - Коламбус Блу Джекетс -:- Запланирован
02:00 Нью-Йорк Айлендерс - Монреаль Канадиенс -:- Перенесен
02:30 Детройт Ред Уингс - Колорадо Эвеланш -:- Перенесен
03:30 Даллас Старз - Миннесота Уайлд -:- Запланирован
04:30 Эдмонтон Ойлерс - Анахайм Дакс -:- Перенесен
Баскетбол (7 событий из 7) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
02:30 Бостон Селтикс - Филадельфия Севенти Сиксерс -:- Запланирован
02:30 Торонто Рэпторс - Орландо Мэджик -:- Перенесен
03:00 Мемфис Гриззлис - Оклахома-Сити Тандер -:- Запланирован
03:00 Чикаго Буллз - Хьюстон Рокетс -:- Запланирован
04:00 Юта Джаз - Шарлотт Хорнетс -:- Запланирован
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Сакраменто Кингз -:- Запланирован
05:30 Лос-Анджелес Клипперс - Сан-Антонио Сперс -:- Запланирован

Женская сборная Норвегии стала чемпионом мира-2021

Скандинавки в финальном матче плантераного форума разбили француженок
Гандбол
08:58
Женская сборная Норвегии стала чемпионом мира-2021
Сборная Норвегии / Фото - nrk.no
В финальном матче женского чемпионата мира-2021 по гандболу сборная Норвегии уверенно переиграла команду Франции со счетом 29:22.

Скандинавки уступали в счете после первого тайма, но со старта второй половины поединка вышли вперед и увеличили свое преимущество до конца встречи.

Сборная Норвегии в четвертый раз победила на чемпионате мира. До этого титулы были оформлены в 1999, 2011 и 2015 годах.
Чемпионат мира. Женщины. Финал

Норвегия – Франция 29:22 (12:16) (Рейстад – 6, Мерк, Офтедал – по 5; Пино – 4)

Матч за 3-е место

Дания – Испания 35:28 (16:13) (Бургорд – 7, А-М.Хансен, К.Йоргенсен – по 6; К.Мартин – 6, Кампос Коста – 5)
Отметим, что сборная Норвегии в четвертый раз победила на чемпионате мира. До этого титулы были добыты в 1999, 2011 и 2015 годах.

А тем временем каталонская «Барселона» проявляет интерес к линейному сборной Беларуси и запорожского «Мотора» Вячеславу Бохану.
Владимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости: Гандбол

Тренер сборной Украины: «Наша большая цель – трехлетний цикл и попадание на Олимпийские игры-2024»
Тренер сборной Украины: «Наша большая цель – трехлетний цикл и попадание на Олимпийские игры-2024»
13:28
Мужская сборная Украины начала сбор перед Евро-2022. В расположении команды – 24 гандболиста
Мужская сборная Украины начала сбор перед Евро-2022. В расположении команды – 24 гандболиста
09:21
Женская сборная Норвегии стала чемпионом мира-2021
Женская сборная Норвегии стала чемпионом мира-2021
08:58
Стали известны финалисты женского чемпионата мира-2021 в Испании
Стали известны финалисты женского чемпионата мира-2021 в Испании
18 декабря 12:42
Дуже емоційний сезон: огляд 8-го туру гандбольної Суперліги
Эксклюзив
Дуже емоційний сезон: огляд 8-го туру гандбольної Суперліги
17 декабря 15:21
Геннадий Касай: «Лучшие детские тренеры поедут на стажировку в Европу»
Интервью
Геннадий Касай: «Лучшие детские тренеры поедут на стажировку в Европу»
17 декабря 07:00
Линейный «Мотора» попал в сферу интересов «Барселоны»
Линейный «Мотора» попал в сферу интересов «Барселоны»
14 декабря 10:58
Тур-разочарование: «Мотор» уступил лобовой матч, а все конкуренты одержали победы
Аналитика
Тур-разочарование: «Мотор» уступил лобовой матч, а все конкуренты одержали победы
11 декабря 16:49
По стопам Малашинскаса. Один из лидеров «Мотора» подписал с клубом новый контракт
По стопам Малашинскаса. Один из лидеров «Мотора» подписал с клубом новый контракт
11 декабря 07:57
Все новости

Популярные новости

Ответ хейтерам из-за флага? Ломаченко опубликовал видео с умершим из-за COVID-19 российским актером
Ответ хейтерам из-за флага? Ломаченко опубликовал видео с умершим из-за COVID-19 российским актером
Бокс Профессиональный бокс
14 декабря 17:18
156
Ломаченко отстранен от бокса
Ломаченко отстранен от бокса
Бокс Профессиональный бокс
17 декабря 12:42
15
Нокаут получился устрашающим. Боксера Роя Джонса с рекордом 19-0 пять раз отправили на пол
Нокаут получился устрашающим. Боксера Роя Джонса с рекордом 19-0 пять раз отправили на пол
Бокс Профессиональный бокс
15 декабря 23:21
Считает украинцев и россиян братьями, рассмеялся на вопрос «чей Крым?» Кто вызывается финансировать бой Усик – Джошуа в Киеве
Тема дня
Считает украинцев и россиян братьями, рассмеялся на вопрос «чей Крым?» Кто вызывается финансировать бой Усик – Джошуа в Киеве
Бокс Профессиональный бокс
15 декабря 20:18
2
Ну вот и все? Лопес хочет завершить боксерскую карьеру
Ну вот и все? Лопес хочет завершить боксерскую карьеру
Бокс Профессиональный бокс
16 декабря 15:23
Топовый украинский боксер вернулся в ринг спустя шесть лет без боев
Топовый украинский боксер вернулся в ринг спустя шесть лет без боев
Бокс Профессиональный бокс
18 декабря 19:47
Все новости