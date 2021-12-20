Женская сборная России по гандболу обыграла команду Норвегии на Олимпиаде в Токио
Женская сборная Норвегии стала чемпионом мира-2021
Скандинавки в финальном матче плантераного форума разбили француженок
08:58
Сборная Норвегии / Фото - nrk.noВ финальном матче женского чемпионата мира-2021 по гандболу сборная Норвегии уверенно переиграла команду Франции со счетом 29:22.
Скандинавки уступали в счете после первого тайма, но со старта второй половины поединка вышли вперед и увеличили свое преимущество до конца встречи.
Сборная Норвегии в четвертый раз победила на чемпионате мира. До этого титулы были оформлены в 1999, 2011 и 2015 годах.
Чемпионат мира. Женщины. Финал
Норвегия – Франция 29:22 (12:16) (Рейстад – 6, Мерк, Офтедал – по 5; Пино – 4)
Матч за 3-е место
Дания – Испания 35:28 (16:13) (Бургорд – 7, А-М.Хансен, К.Йоргенсен – по 6; К.Мартин – 6, Кампос Коста – 5)
Отметим, что сборная Норвегии в четвертый раз победила на чемпионате мира. До этого титулы были добыты в 1999, 2011 и 2015 годах.
А тем временем каталонская «Барселона» проявляет интерес к линейному сборной Беларуси и запорожского «Мотора» Вячеславу Бохану.
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