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Женская сборная России по гандболу обыграла команду Норвегии на Олимпиаде в Токио

Россиянки сыграют против Франции в финале Олимпийских Игр
Olympics Токио-2020
6 августа 19:30
Женская сборная России по гандболу обыграла команду Норвегии на Олимпиаде в Токио
Фото: Reuters

Состоялся второй полуфинальный матч женского олимпийского турнира по гандболу в Токио (Япония).

Сборная России в упорном матче сломила сопротивление команды Норвегии со счетом 27:26.

Олимпийские игры. Токио-2020. Гандбол. Женщины. Полуфинал

Норвегия – Россия 26:27 (11:14)

В решающей встрече за золото Олимпийских игр в Токио сборной России предстоит сыграть против команды Франции.

Рене Тер Велде
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