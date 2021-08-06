Сборная Франции стала первым финалистом женского турнира на Играх в Токио. Шведки – повержены
Женская сборная России по гандболу обыграла команду Норвегии на Олимпиаде в Токио
Россиянки сыграют против Франции в финале Олимпийских Игр
6 августа 19:30
Фото: Reuters
Состоялся второй полуфинальный матч женского олимпийского турнира по гандболу в Токио (Япония).
Сборная России в упорном матче сломила сопротивление команды Норвегии со счетом 27:26.
Олимпийские игры. Токио-2020. Гандбол. Женщины. Полуфинал
Норвегия – Россия 26:27 (11:14)
В решающей встрече за золото Олимпийских игр в Токио сборной России предстоит сыграть против команды Франции.
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