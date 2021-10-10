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Женская сборная Украины едва не одолела команду Франции в отборе на Евро-2022

Француженки одержали трудную победу на выезде в Сумах
Гандбол
10 октября 20:35
Женская сборная Украины едва не одолела команду Франции в отборе на Евро-2022
Фото: eurohandball.com

В матче второго тура квалификации женского чемпионата Европы-2022 сборная Украины по гандболу на равных провела матч с командой Франции, но в итоге потерпела досадное поражение со счетом 25:28.

В первом тайме Франция вела в счете с преимуществом в четыре мяча, но перед перерывом украинские гандболистки сократили отставание к минимуму – 15:16.

После перерыва украинки на равных играли с чемпионками Олимпиады-2020. За семь минут до конца встречи Украина вела 24:22, однако сине-желтые провалили заключительный отрезок игры.

Гандбол. Отбор на Евро-2022. Группа 4. Второй тур

Украина – Франция – 25:28 (15:16)

На прошлой неделе Украина победила бронзового призера Евро-2020 Хорватию. Следующий матч в отборе сине-желтые проведут 2 марта против Чехии.

Рене Тер Велде
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Женская сборная Украины по гандболу Евро-2020 (гандбол)

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