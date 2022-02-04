«Краматорск» в волевом стиле отыгрался с 0:2 и разгромил СК «Сокол»

У Столяренко голевой дубль

«Краматорск» добыл тяжелую победу над «Соколом» / фото - HSL

ХК «Краматорск» добыл тяжелую победу над «Соколом» в гостевом матче хоккейной Суперлиги Париматч. Встреча закончилась со счетом 7:3.

На старте матча хозяева льда устроили подопечным Олега Тимченко теплый прием, положив две шайбы в ворота Виталия Труса уже в первые шесть минут матча. Однако весь азарт хозяев иссяк уже под конец первого периода, и «Краматорск» сначала сравнял счет, а в следующих таймах только закрепил позицию доминирующего лидера на площадке. Самыми результативным игроком стал Николай Столяренко, отметившийся голевым дублем.

В таблице Суперлиги «Краматорск» идет на втором месте, имея 24 очка после 18 игр и уступает только «Донбассу» с 30-ю очками по итогам 16-и матчей. СК «Сокол» расположился на третей строчке с 21-м очком в активе.

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СК «Сокол» – «Краматорск» 3:7 (2:2, 0:2, 1:3)

1:0 Иванов (Костицын, Шахворостов), 00:18;

2:0 Мельников (Марченков, Дорофеев), 06:13;

2:1 Столяренко (Мальцев), 12:21;

2:2 Калинычев (Мальцев),13:42;

2:3 Середницкий (Градович, Сергиевский), 28:20;

2:4 Бабрусев (Сергиевский, Градович), 30:03;

2:5 Семочкин (Мальцев, Градович), 52:25;

2:6 Столяренко (Бабрусев, Семочкин, 5х3), 54:21;

2:7 Мальцев (Бабрусев, 5х3), 56:13;

3:7 Шахворостов (Амиров), 59:37;

СК «Сокол»: Яковлев (Оганджанян); Шуленин – Халиков, Амиров – Воронин, Дорофеев (А) – Петрухно (К), Моксунен; Костицын (А) – Иванов – Шахворостов, Мельников – Беляков – Марченков, Манукян – Панков – Швецов, Олейник – Хирса – Собченко.

«Краматорск»: Трус (Кучер); Бердникс – Ваулин, Мальцев – Бабрусев, Афанасьев (А) – Фирсов, Кругляков – Сирченко; Столяренко (А) – Семочкин – Жвачкин (А), Градович – Сергиевский – Середницкий, Целогородцев – Афанасьев – Тимченко, Дуюн – Калинычев – Кобыльник.

Напомним, в параллельном матче «Белый Барс» проиграл «Мариуполю».