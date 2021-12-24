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18-летний немецкий хоккеист погиб после травмы полученной на льду

Никлас Каус ударился головой об борт
Хоккей Хоккей в Европе
18:35
18-летний немецкий хоккеист погиб после травмы полученной на льду
Никлас Каус / фото - Лёвен Франкфурт

18-летний защитник молодежной команды «Лёвен Франкфурт» Никлас Каус трагически погиб после травмы, полученной в матче против «Бад-Наухайма».

В начале второго периода, Каус после дуэли с соперником влетел в борт, сильно ударившись головой. Кауса в срочном порядке доставили в одну из клиник Франкфурта, где врачи несколько дней сражались за жизнь юного хоккеиста, но, увы, ничего сделать не смогли.

Напомним, в аварии погиб 19-летний игрок российского хоккейного клуба «Реактор».

Михаил Рыбак
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