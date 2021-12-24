Федерация хоккея Канады: «Мы разочарованы тем, что не сможем создать команду на Пекин из наших лучших игроков НХЛ»
18-летний немецкий хоккеист погиб после травмы полученной на льду
Никлас Каус ударился головой об борт
18:35
Никлас Каус / фото - Лёвен Франкфурт
18-летний защитник молодежной команды «Лёвен Франкфурт» Никлас Каус трагически погиб после травмы, полученной в матче против «Бад-Наухайма».
В начале второго периода, Каус после дуэли с соперником влетел в борт, сильно ударившись головой. Кауса в срочном порядке доставили в одну из клиник Франкфурта, где врачи несколько дней сражались за жизнь юного хоккеиста, но, увы, ничего сделать не смогли.
Напомним, в аварии погиб 19-летний игрок российского хоккейного клуба «Реактор».