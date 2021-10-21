250 тысяч жителей Мариуполя и гостей города встали на коньки. Ровно год назад состоялось открытие Mariupol Ice Center

Арена стала домашней для ХК «Мариуполь», выступающего в УХЛ

Тема дня

Фото - facebook.com/mariupolicecenter

22 октября 2020 года. Город Мариуполь. Впервые за длительное время к чемпионату Украины по хоккею приковано такое большое внимание. В первом матче нового сезона встречаются «Мариуполь» и «Сокол», а игра проходит на только что открытой новенькой арене Mariupol Ice Center. Её для своего родного города построил Борис Колесников.

Сам матч отходит на второй план из-за торжественности события. На открытие нового спортивного объекта пожаловали VIP-гости, включая Президента Украины Владимира Зеленского, тогдашнего президента хоккейного клуба «Донбасс» Бориса Колесникова, президента НОК Украины Сергея Бубки, а также министра молодежи и спорта Украины Вадима Гутцайта.

Фото - ХК Донбасс Фото - ХК Донбасс

«Это большая победа для Мариуполя, для жителей этого замечательного города, для всей Украины и для Донбасса в целом, потому что он для нас, для каждого из вас единый. И это большая победа также для временно оккупированных территорий Донбасса – чтобы они видели, что здесь есть жизнь, здесь строится Украина», – сказал во время церемонии открытия Зеленский.

Фото - ХК Донбасс Фото - ХК Донбасс

Стоимость проекта составила 90 млн гривен, 21,7 млн из которых были потрачены на благоустройство территории, еще 11 млн гривен – на проведение электропитания для двух объектов центра.

Вместимость ледовой арены, размером 58х28 м на данный момент составляет 220 мест. Кроме того, комплекс включает в себя фудкорты, вестибюль, раздевалки, медпункт, спортзал с тренажерами, зону фастфуд.

Фото - пресс-служба офиса президента

Планируется, что к началу сезона-2022/23 будет закончена вторая очередь строительства. Рядом с ареной появится еще одна, в результате чего комплекс станет более универсальным – появится больше мест для болельщиков, а также станет доступной возможность проводить не только хоккейные матчи, но и баскетбольные, а также концерты.

Спустя год после открытия на льду Mariupol Ice Center 250 тысяч жителей Мариуполя и гостей города покатались на ледовой арене, на ней было проведено 28 матчей УХЛ, включая поединки плей-офф сезона-2020/21, в рамках деятельности детских школ хоккея и фигурного катания на коньки было поставлено 600 детей. Кроме того, в рамках благотворительной деятельности фонда Бориса Колесникова на ледовой арене покатались более 3 тысяч детей из приютов, интернатов, общеобразовательных школ Мариуполя и близлежащих населенных пунктов.

Хоккейный клуб «Мариуполь» второй сезон подряд проводит домашние матчи на на льду Mariupol Ice Center и сейчас идет в числе лидеров чемпионата.