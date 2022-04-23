9 секунд от победы. Сборная Украины уступила в последнем спарринге перед чемпионатом мира
Сборная Украины по хоккею провела последний товарищеский матч накануне чемпионата мира в Дивизионе 1B.
Украинцы в рамках подготовки к предстоящему турниру второй раз встречались с национальной командой Венгрии и имели неплохие шансы взять реванш за поражение (1:3) в первой встрече.
Под конец стартового периода форвард Феликс Морозов открыл счет в матче. Во втором периоде венгры восстановили паритет усилиями Тамаша Шарпатки. Под занавес последней 20-минутки Виталий Лялька вновь вывел Украину вперед. До финальной сирены оставались считанные секунды, но удержать «сине-желтым» преимущество не удалось – Балинт Магоши перевел встречу в овертайм.
5-минутка завершилась без шайб, а вот в серии буллитов более хладнокровными оказались представители Венгрии.
Украина – Венгрия 2:3 Б (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 0:1)
Шайбы:
1:0 Морозов (Благой, Андрейкив) 17:35
1:1 Кулмала 36:02
2:1 Лялька 57:00
2:2 Магоши 59:51
В серии буллитов – 1:3
Вратари: Писаренко – Гарат.
Напомним, что перед этим сборная Украины дважды обыграла национальную команду Хорватии (11:0, 3:1).
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