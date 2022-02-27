«Якби я мав великі крила, я б Україну захистив». Крик души тренера «Мариуполя»

Фото: УХЛ

Тренер «Мариуполя» и комментатор XSPORT Евгений Бруль в своем Facebook опубликовал стих о текущей ситуации в Украине:



Я Б ТІЛЬКИ ОДНОГО ХОТІВ

АБИ Я МАВ ВЕЛИКІ КРИЛА

Я Б УКРАЇНУ ЗАХИСТИВ.

НЕ ДАВ БИ ВОРОГАМ НІЯКИМ РОДИНИ НАШІ КАТУВАТЬ

ДІТЕЙ ВБИВАТЬ

КЛЯТІ ЗВІРЯКИ

ЇМ НАШІ ЗЕМЛІ НЕ ЗАБРАТЬ.

НЕ РОЗУМІЄ ЗВІР РОСІЙСКИЙ

ЩО ПРОКЛЯНУТЬ ЙОГО СВОЇ

ЙОГО ОРДА ТРИМТИТЬ ВІД СТРАХУ

І РОЗУМІЮТЬ ВСЕ ВОНИ.

ЩО УКРАЇНА СИЛЬНА ДУХОМ

І МИ Є – НА СВОЇЙ ЗЕМЛІ

ШКОДА ЩО ЗВІР НЕ РОЗУМІЄ

ЗГОРЯТЬ У ПЕКЛІ ВСІ ВОНИ.

БО НАШ НАРОД ВЖЕ НЕ ЗЛАМАТИ

НІ ЗМІЯМ, АНІ ЧОРТАМ

ЗА НАМИ Є ВЕЛИКА СИЛА!

І БУДЕ СМЕРТЬ ВСІМ ВОРОГАМ!!!