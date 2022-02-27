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«Якби я мав великі крила, я б Україну захистив». Крик души тренера «Мариуполя»

Бруль – о нападении россии
Хоккей Хоккейная Суперлига
20:29
«Якби я мав великі крила, я б Україну захистив». Крик души тренера «Мариуполя»
Фото: УХЛ

Тренер «Мариуполя» и комментатор XSPORT Евгений Бруль в своем Facebook опубликовал стих о текущей ситуации в Украине:

ЯКБИ Я МІГ ТВОРИТИ ДИВО

Я Б ТІЛЬКИ ОДНОГО ХОТІВ

АБИ Я МАВ ВЕЛИКІ КРИЛА

Я Б УКРАЇНУ ЗАХИСТИВ.

НЕ ДАВ БИ ВОРОГАМ НІЯКИМ РОДИНИ НАШІ КАТУВАТЬ

ДІТЕЙ ВБИВАТЬ

КЛЯТІ ЗВІРЯКИ

ЇМ НАШІ ЗЕМЛІ НЕ ЗАБРАТЬ.

НЕ РОЗУМІЄ ЗВІР РОСІЙСКИЙ

ЩО ПРОКЛЯНУТЬ ЙОГО СВОЇ

ЙОГО ОРДА ТРИМТИТЬ ВІД СТРАХУ

І РОЗУМІЮТЬ ВСЕ ВОНИ.

ЩО УКРАЇНА СИЛЬНА ДУХОМ

І МИ Є – НА СВОЇЙ ЗЕМЛІ

ШКОДА ЩО ЗВІР НЕ РОЗУМІЄ

ЗГОРЯТЬ У ПЕКЛІ ВСІ ВОНИ.

БО НАШ НАРОД ВЖЕ НЕ ЗЛАМАТИ

НІ ЗМІЯМ, АНІ ЧОРТАМ

ЗА НАМИ Є ВЕЛИКА СИЛА!

І БУДЕ СМЕРТЬ ВСІМ ВОРОГАМ!!!

Отметим, что из-за военного вторжения в Украину UEFA лишил россию финала Лиги чемпионов, FIS отобрал у нее все соревнования до конца сезона, Формула-1 убрала Гран-при Сочи из календаря, ITF отменила все турниры, а АТР перенес турнир из Санкт-Петербурга в Казахстан.

Олег Шумейко-младший
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