«Сочи» забросил 8 шайб в ворота «Адмирала», ЦСКА нанес рижскому «Динамо» пятое поражение кряду
«Адмирал» минимально обыграл «Сибирь», «Нефтехимик» одержал победу над «Трактором»
Результаты и видеообзоры матчей регулярного чемпионата
Фото: КХЛ
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Адмирал» – «Сибирь» – 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)
1:0 Шулак (Мозик, Кестнер) 27
1:1 Голубев 37
2:1 Верба (Шэн, Шевченко) 49
«Нефтехимик» – «Трактор» – 4:2 (2:1, 0:1, 2:0)
1:0 Гиматов (Купцов, Сидоров) 12
1:1 Стась (Пулккинен, Шолохов) 13
2:1 Лещенко (Галимов) 15
2:2 Седлак (Кулик, Шварев) 37
3:2 Порядин 58
4:2 Секстон (Лещенко) 59
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