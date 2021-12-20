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Адвокат: «Зубко зловживає своїми повноваженнями. Він порушив Кримінальний кодекс України»

Очільнику ФХУ загрожує до 6 років позбавлення волі
Хоккей Хоккейная Суперлига
11:58
Адвокат: «Зубко зловживає своїми повноваженнями. Він порушив Кримінальний кодекс України»
Георгій Зубко

Керуючий партнер адвокатського об’єднання «Баклер», адвокат Олег Бабіч звернувся до поліції з проханням перевірити діяльність очільника Федерації хокею України Георгія Зубка, який, на його думку, порушив Кримінальний кодекс України:

«Під час надання правової допомоги гравцям клубів, було встановлено, що керманич Федерації хокею України Георгій Зубко, зловживає своїм повноваженнями, що є, на нашу думку, зокрема, порушенням статті 364-1 КК України.

В історії Українського хокею, на жаль, трапився безпрецедентний випадок. Зараз з’явилися нові обставини, які вимагають оцінити ситуацію, що склалась в українському хокеї під новим кутом, і, на цей раз, не без врахування кримінального кодексу.

Особисте зізнання Георгія Зубка, яке він зробив на річницю свого обрання, 18 грудня 2021 року про те, що рішення дисциплінарного комітету вже заздалегідь визначене, свідчить про фактичний вплив очільника ФХУ на орган спортивного правосуддя.

Так, Георгій Зубко публічно заявив про те яке, рішення буде ухвалено 20 грудня – позбавити хокеїстів права брати участь у хокейних змаганнях.

Орган спортивного правосуддя має бути незалежним, натомість відповідні заяви не лише підривають авторитет дисциплінарного комітету. Вони свідчать про те, що зараз не може йти і мови про незалежність цього органу і невтручання у його роботу.

Також було отримано аудіозапис слів Георгія Зубко одному з гравців, де він попереджає останнього, що всіх хто не підтримає Зубка у конфлікті позбавлять права грати в хокей в Україні та закордоном. При цьому перехід з одного клубу до іншого, також недоречний і буде караний, навіть якщо винагорода за працю там більша.

Українські хокеїсти заслуговують на право вільно займатись спортом, робити свій внесок до українського спорту, і повинні бути захищені від тиску, погроз та особистих переслідувань з боку будь кого, а тим паче очільника Федерації хокею України.

Тому ми закликаємо поліцію не закривати очі на ці обставини, а перевірити факти, викладені у заяві про злочин».


Нагадаємо, раніше Зубко погрожував зіпсувати кар’єру голкіперу збірної України, який підписав контракт з СК «Сокіл».

Источник: XSPORT
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Георгий Зубко

Комментарии 3

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20 декабря 2021г. 14:54
На крытой не забалуешь, там развлечений и винчика не будет.
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20 декабря 2021г. 14:52
Давно пора проверить этого плохиша. Уголовный кодекс нужно чтить.
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20 декабря 2021г. 12:09
Адвокат что ты несёшь? Есть регламент игры в турнирах, вот и всё. На игроков могут накладываться санкции за невыполнение. Вот и всё. Тут не угроза, а разъяснение ситуации. Ты хочешь играть - так играй, только учти в турнирах под эгидой ФХУ и ИИХФ ты играть не будешь. Тут не угроза, если вы не согласны, то подавайте в ИИХФ жалобы.
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