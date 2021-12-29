Агент Мичкова: «Тест был отрицательный у всей сборной. Что за подковерные игры ведет оргкомитет МЧМ?»
Сергей Федотов, агент нападающего молодежной сборной России Матвея Мичкова, сдавшего положительный тест на коронавирус, сообщил, что хоккеист чувствует себя хорошо.
«Я разговаривал с Матвеем Мичковым. Он себя великолепно чувствует. У него ни единого симптома.
В сборной наши врачи делали тесты – все отрицательные. Напрашивается вопрос – что за подковерные игры ведет оргкомитет этого молодежного чемпионата мира в Канаде. Технические поражения – это не хоккей, а шапито, цирк.
Берется тест, относится в лабораторию, потом появляется положительный результат. В данном случае у Матвея Мичкова. Он чувствует себя великолепно! Так же, как и вчера. Тест был отрицательный у всей сборной. Я думаю, в течении суток будет принято какое-то решение по проведению чемпионата».
Сборной России засчитали поражение в матче со Словакие из-за положительного теста у Мичкова.
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