Агент Мичкова: «Тест был отрицательный у всей сборной. Что за подковерные игры ведет оргкомитет МЧМ?»

Матвей Мичков / фото - Getty Images

Сергей Федотов, агент нападающего молодежной сборной России Матвея Мичкова, сдавшего положительный тест на коронавирус, сообщил, что хоккеист чувствует себя хорошо.

В сборной наши врачи делали тесты – все отрицательные. Напрашивается вопрос – что за подковерные игры ведет оргкомитет этого молодежного чемпионата мира в Канаде. Технические поражения – это не хоккей, а шапито, цирк.

Берется тест, относится в лабораторию, потом появляется положительный результат. В данном случае у Матвея Мичкова. Он чувствует себя великолепно! Так же, как и вчера. Тест был отрицательный у всей сборной. Я думаю, в течении суток будет принято какое-то решение по проведению чемпионата».