«Ак Барс» переиграл «Торпедо» и вышел во второй раунд плей-офф
3 очка Гранлунда и «сухарь» Метсолы помогли «СЮ» одолеть «Трактор», «Локомотив» победил «Йокерит»
«Торпедо» – «Ак Барс» 1:4 (0:0, 1:3, 0:1) Счет в серии 0-4
Шайбы забросили:
0:1 Педан (Кормье, Петров), 20:15
0:2 Доус (Галимов, Мерфи), 22:33, ГБ
1:2 Чехович (Уайдмэн, Миле), 27:21, ГБ
1:3 Тихонов (Да Коста, Доус), 30:05
1:4 Галиев, 57:52, ПВ
Вратари: Кочетков – Билялов
«Йокерит» – «Локомотив» 1:4 (0:1, 1:1, 0:2) Счет в серии 0-4
Шайбы забросили:
0:1 Марченко (Красковский, Алексеев), 09:19, ГБ
1:1 Пудас, 27:24
1:2 Пулккинен (Коршков), 31:59, ГБ
1:3 Петерссон (Коршков), 53:19
1:4 Ткачев (Рафиков, Коршков), 55:52
Вратари: Линдбек – Паскуале
2
«Спартак» – ЦСКА 1:3 (1:0, 0:1, 0:1) Счет в серии 0-4
Шайбы забросили:
1:0 Бакош (Лехтеря), 02:30, ГБ
1:1 Слепышев (Робинсон), 26:56, ГБ
1:2 Лайпсик (Локтионов), 53:03
1:3 Телегин (Лайпсик, Локтионов), 59:40, ПВ
Вратари: Гудачек – Юханссон
3
«Трактор» – «Салават Юлаев» 0:3 (0:0, 0:1, 0:2) Счет в серии 1-3
Шайбы забросил:
0:1 Хартикайнен (Панин, Гранлунд). 34:10
0:2 Гранлунд (Маннинен), 48:56
0:3 Маннинен (Панин, Гранлунд), 58:24 ПВ
Вратари: Вилл – Метсола
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