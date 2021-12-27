«Ак Барс» в овертайме обыграл «Магнитку», «Барыс» в серии буллитов вырвал победу у «Автомобилиста»
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Амур» – СКА 3:2 (1:1, 0:1, 2:0)
Шайбы:
0:1 Кузьменко (Гусев, Лехтонен), 17:18, ГБ
1:1 Зырянов (Бычков, Гиздатуллин), 18:54
1:2 Бурдасов (Кузьменко, Гусев), 29:12, ГЬ
2:2 Горшков (Бутузов), 53:30
3:2 Терещенко (Томашек, Ленц), 54:22, ГБ
Вратари: Аликин – Николаев
«Адмирал» – «Нефтехимик» 2:4 (1:1, 1:1, 0:2)
Шайбы:
0:1 Митякин (Корк, Секстон), 06:51
1:1 Саюстов (Обидин), 19:07
2:1 Вячеслав Ушенин (Шулак, Мозик), 35:02, ГБ
2:2 Лещенко (Бикмуллин, Попов), 37:53
2:3 Сидоров (Чивилев, Галимов), 42:38, ГБ
2:4 Хайруллин (Бикмуллин), 44:09
Вратари: Серебряков – Туохимаа
«Сибирь» – «Салават Юлаев» 3:2 ОТ (0:1, 2:1, 0:0, 1:0)
Шайбы:
0:1 Кулёмин (Кадейкин), 08:02
1:1 Пьянов (Ли, Литовченко), 21:04
2:1 Чесалин (Шор, Чайковски), 34:36, ГБ
2:2 Науменков (Кадейкин, Кулёмин), 35:02
3:2 Шор (Ли), 60:44
Вратари: Красоткин – Метсола
«Барыс» – «Автомобилист» 3:2 ШБ (2:1, 0:1, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
Шайбы:
1:0 Михайлис (Волк, Шалапов), 03:33
1:1 Да Коста (Мэйсек, Спунер), 07:22, ГБ
2:1 Волк (Лилья, Михайлис), 15:47
2:2 Голышев (Гареев), 38:48, ГМ
3:2 Вей, 65:00, ШБ
Вратари: Ортио – Шикин
«Ак Барс» – «Металлург» Магнитогорск 4:3 ОТ (1:1, 0:0, 2:2, 1:0)
Шайбы:
1:0 Сафонов, 05:19
1:1 Майе (Голдобин, Лайпсик), 07:45
1:2 Маклюков (Чибисов), 44:13
1:3 Карри (Маклюков, Чибисов), 54:48
2:3 Сафонов (Зарипов, Кэмпфер), 56:48
3:3 Линдхольм (Кагарлицкий, Кэмпфер), 58:56
4:3 Сафонов (Петров, Демерс), 61:47
Вратари: Билялов – Олкинуора
«Торпедо» – «Спартак» 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)
Шайбы:
0:1 Дроздов (Кугрышев, Ручкин), 14:26
1:1 Агостино (Мили, Жафяров), 20:23
1:2 Кугрышев (Дроздов, Ручкин), 48:13
1:3 Хохлачев (Широков, Лехтеря), 59:27, ПВ
Вратари: Кочетков – Данск
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