«Ак Барс» в овертайме обыграл «Магнитку», «Барыс» в серии буллитов вырвал победу у «Автомобилиста»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 3
Сейчас 1
Сегодня 5
Завтра 18
Развернуть Свернуть
Хоккей (3 события из 6) показать все
МЧМ-2022 21/22
Календарь Таблица
21:00 Финляндия - Германия 3:1 Окончен
23:30 Россия - Швеция 3:6 Окончен
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
13:00 Белый Барс - СК Сокол 2:7 Окончен
Хоккей (1 событие из 1) показать все
МЧМ-2022 21/22
Календарь Таблица
21:00 Австрия - Финляндия 1:6 3-й период
Хоккей (5 событий из 11) показать все
МЧМ-2022 21/22
Календарь Таблица
02:00 Чехия - Канада 3:6 Окончен
04:30 США - Словакия 3:2 Окончен
21:00 Австрия - Финляндия 1:6 3-й период
23:30 Россия - Швейцария -:- Запланирован
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
17:00 Краматорск - Донбасс 8:11 Окончен
Хоккей (18 событий из 23) показать все
МЧМ-2022 21/22
Календарь Таблица
02:00 Германия - Чехия -:- Запланирован
04:30 Швеция - Словакия -:- Запланирован
23:30 Швейцария - США -:- Запланирован
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
19:00 СК Сокол - Белый Барс -:- Запланирован
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
02:00 Бостон Брюинс - Питтсбург Пингвинс -:- Перенесен
02:00 Баффало Сэйбрс - Нью-Йорк Айлендерс -:- Перенесен
02:00 Каролина Харрикейнс - Флорида Пантерс -:- Перенесен
02:00 Коламбус Блу Джекетс - Торонто Мейпл Лифс -:- Перенесен
02:00 Нью-Йорк Рейнджерс - Детройт Ред Уингс -:- Перенесен
02:00 Вашингтон Кэпиталз - Оттава Сенаторс -:- Перенесен
03:00 Сент-Луис Блюз - Нью-Джерси Дэвилз -:- Перенесен
03:30 Даллас Старз - Нэшвилл Предаторс -:- Перенесен
04:00 Аризона Койотис - Лос-Анджелес Кингс -:- Перенесен
04:00 Виннипег Джетс - Миннесота Уайлд -:- Перенесен
05:00 Анахайм Дакс - Сан-Хосе Шаркс -:- Перенесен
05:00 Калгари Флэймс - Эдмонтон Ойлерс -:- Перенесен
05:00 Ванкувер Кэнакс - Сиэтл Кракен -:- Перенесен
05:00 Вегас Голден Найтс - Колорадо Эвеланш -:- Перенесен

«Ак Барс» в овертайме обыграл «Магнитку», «Барыс» в серии буллитов вырвал победу у «Автомобилиста»

«Торпедо» дома уступило «Спартаку»
Хоккей КХЛ
21:45
«Ак Барс» в овертайме обыграл «Магнитку», «Барыс» в серии буллитов вырвал победу у «Автомобилиста»
Фото: КХЛ

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Амур» – СКА 3:2 (1:1, 0:1, 2:0)

Шайбы:

0:1 Кузьменко (Гусев, Лехтонен), 17:18, ГБ

1:1 Зырянов (Бычков, Гиздатуллин), 18:54

1:2 Бурдасов (Кузьменко, Гусев), 29:12, ГЬ

2:2 Горшков (Бутузов), 53:30

3:2 Терещенко (Томашек, Ленц), 54:22, ГБ

Вратари: Аликин – Николаев


«Адмирал» – «Нефтехимик» 2:4 (1:1, 1:1, 0:2)

Шайбы:

0:1 Митякин (Корк, Секстон), 06:51

1:1 Саюстов (Обидин), 19:07

2:1 Вячеслав Ушенин (Шулак, Мозик), 35:02, ГБ

2:2 Лещенко (Бикмуллин, Попов), 37:53

2:3 Сидоров (Чивилев, Галимов), 42:38, ГБ

2:4 Хайруллин (Бикмуллин), 44:09

Вратари: Серебряков – Туохимаа


«Сибирь» – «Салават Юлаев» 3:2 ОТ (0:1, 2:1, 0:0, 1:0)

Шайбы:

0:1 Кулёмин (Кадейкин), 08:02

1:1 Пьянов (Ли, Литовченко), 21:04

2:1 Чесалин (Шор, Чайковски), 34:36, ГБ

2:2 Науменков (Кадейкин, Кулёмин), 35:02

3:2 Шор (Ли), 60:44

Вратари: Красоткин – Метсола


«Барыс» – «Автомобилист» 3:2 ШБ (2:1, 0:1, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Шайбы:

1:0 Михайлис (Волк, Шалапов), 03:33

1:1 Да Коста (Мэйсек, Спунер), 07:22, ГБ

2:1 Волк (Лилья, Михайлис), 15:47

2:2 Голышев (Гареев), 38:48, ГМ

3:2 Вей, 65:00, ШБ

Вратари: Ортио – Шикин


«Ак Барс» – «Металлург» Магнитогорск 4:3 ОТ (1:1, 0:0, 2:2, 1:0)

Шайбы:

1:0 Сафонов, 05:19

1:1 Майе (Голдобин, Лайпсик), 07:45

1:2 Маклюков (Чибисов), 44:13

1:3 Карри (Маклюков, Чибисов), 54:48

2:3 Сафонов (Зарипов, Кэмпфер), 56:48

3:3 Линдхольм (Кагарлицкий, Кэмпфер), 58:56

4:3 Сафонов (Петров, Демерс), 61:47

Вратари: Билялов – Олкинуора


«Торпедо» – «Спартак» 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)

Шайбы:

0:1 Дроздов (Кугрышев, Ручкин), 14:26

1:1 Агостино (Мили, Жафяров), 20:23

1:2 Кугрышев (Дроздов, Ручкин), 48:13

1:3 Хохлачев (Широков, Лехтеря), 59:27, ПВ

Вратари: Кочетков – Данск


Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Салават Юлаев Сибирь Спартак Москва Торпедо Автомобилист Барыс Металлург Мг Ак Барс Нефтехимик Адмирал Амур СКА (хоккей)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

«Динамо» разнесло «Автомобилист», «Нефтехимик» отыгрался с 1:4 в матче с «Амуром»
«Динамо» разнесло «Автомобилист», «Нефтехимик» отыгрался с 1:4 в матче с «Амуром»
Хоккей КХЛ
23 декабря 21:10
СКА уверенно одолел «Спартак», ЦСКА одержал победу над «Йокеритом»
СКА уверенно одолел «Спартак», ЦСКА одержал победу над «Йокеритом»
Хоккей КХЛ
20 декабря 22:25
43-летний Буффон может продолжить карьеру в России
43-летний Буффон может продолжить карьеру в России
Футбол В Европе
20 декабря 19:30
«Спартак» уволил тренера, который вывел команду из группы Лиги Европы
«Спартак» уволил тренера, который вывел команду из группы Лиги Европы
Футбол В Европе
15 декабря 20:29
«Локомотив» в овертайме обыграл ЦСКА, московское «Динамо» в серии буллитов выиграл у СКА
«Локомотив» в овертайме обыграл ЦСКА, московское «Динамо» в серии буллитов выиграл у СКА
Хоккей КХЛ
12 декабря 22:37
«Трактор» обыграл «Сибирь» и делит с «Магниткой» первое место Восточной конференции
«Трактор» обыграл «Сибирь» и делит с «Магниткой» первое место Восточной конференции
Хоккей КХЛ
11 декабря 19:49

Новости: Хоккей

«Ак Барс» в овертайме обыграл «Магнитку», «Барыс» в серии буллитов вырвал победу у «Автомобилиста»
«Ак Барс» в овертайме обыграл «Магнитку», «Барыс» в серии буллитов вырвал победу у «Автомобилиста»
КХЛ
21:45
МЧМ-2022. Россия – Швейцария. Видео трансляция
МЧМ-2022. Россия – Швейцария. Видео трансляция
МЧМ-2022
21:42
МЧМ-2022. Германия – Чехия. Видео трансляция
МЧМ-2022. Германия – Чехия. Видео трансляция
МЧМ-2022
21:36
Павел Микульчик: «Не знаю, как нам удалось пропустить столько шайб»
Павел Микульчик: «Не знаю, как нам удалось пропустить столько шайб»
Хоккейная Суперлига
21:13
Тимченко: «Я думаю, что это подарок зрителям под Новый год»
Тимченко: «Я думаю, что это подарок зрителям под Новый год»
Хоккейная Суперлига
20:58
«Донбасс» с двумя хет-триками обыграл «Краматорск» в самом результативном матче сезона
«Донбасс» с двумя хет-триками обыграл «Краматорск» в самом результативном матче сезона
Хоккейная Суперлига
19:46
Матчи второго дня МЧМ-2022. Россия постарается реабилитироваться за фиаско от шведов
Матчи второго дня МЧМ-2022. Россия постарается реабилитироваться за фиаско от шведов
МЧМ-2022
18:32
Суперлига. «Краматорск» — «Донбасс». Видео трансляция
Суперлига. «Краматорск» — «Донбасс». Видео трансляция
Хоккейная Суперлига
16:28
Капитан молодежной сборной Швейцарии не сыграет на чемпионате мира
Капитан молодежной сборной Швейцарии не сыграет на чемпионате мира
МЧМ-2022
12:53
Все новости

Популярные новости

«Он нас просто заткнул». Джошуа наконец принял окончательное решение касательно реванша с Усиком
Тема дня
«Он нас просто заткнул». Джошуа наконец принял окончательное решение касательно реванша с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
21 декабря 14:36
8
Увесистый удар и полет на четыре метра. Яркий нокаут фрик-боя Джигурды и Шпака
Увесистый удар и полет на четыре метра. Яркий нокаут фрик-боя Джигурды и Шпака
MMA
24 декабря 11:09
42
Кровища и 6 нокдаунов. Рубка украинского шоумена Джигурды и российкого блогера Шпака в промоушене фрик-боев
Кровища и 6 нокдаунов. Рубка украинского шоумена Джигурды и российкого блогера Шпака в промоушене фрик-боев
MMA
24 декабря 10:34
26
Россиянин Чаниев об Украине: «Я просто был в шоке. Я не ожидал такого»
Россиянин Чаниев об Украине: «Я просто был в шоке. Я не ожидал такого»
Бокс Профессиональный бокс
20 декабря 23:10
57
Один из лучших украинских супертяжей вылетел в США на бой против боксера, который нокаутировал Усика
Один из лучших украинских супертяжей вылетел в США на бой против боксера, который нокаутировал Усика
Бокс Профессиональный бокс
25 декабря 22:57
11
Усик против Кличко. Бывший тренер обоих ответил, кто бы победил
Усик против Кличко. Бывший тренер обоих ответил, кто бы победил
Бокс Профессиональный бокс
24 декабря 08:19
7
Все новости