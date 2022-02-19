Алексей Емельянов: «Донбасс» играет только на победу»

Алексей Емельянов / фото - hsl.com.ua

Тренер «Донбасса» Алексей Емельянов прокомментировал победу своей команды над «Альтаиром» в рамках 27-го тура хоккейной Суперлиги Parimatch.

В раздевалке в перерыве ничего сверхъестественного ничего не происходило. Указали ребятам на ошибки, сказали, в чем нужно улучшить качество игры. Да и сами ребята не хотели оставаться в тени, поэтому добавили в завершении и пошел результат.

Ну и в «Альтаире» устают ребята все равно – они молодые. Сложновато им пока играть на этом уровне, поэтому такой результат.

Задачи забросить в этом матче больше, чем в предыдущем, не было. Каждого противника нужно уважать и настраиваться одинаково. Соперник тоже бьется до конца и это нужно учитывать. Получилось – забили 8 голов, а иногда можно много бросать и не забивать вообще.

Чего ожидаем от матча с «Мариуполем»? У нас с этой командой всегда напряженные матчи и готовимся мы очень серьезно. Мы все ближе к плей-офф и сейчас каждая игра – это изучение соперника. Используем и проверяем свои наработки, пока есть время. Но и принципиальность этих игр никто не отменял. «Донбасс» играет только на победу».