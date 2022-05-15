Финляндия добыла вторую победу на домашнем ЧМ, Германия обыграла Словакию
Американцы проигрывали 0:2, но смогли победить Австрию, Франция также выиграла на характере
День волевых результатов на чемпионате мира
19:37
Фото: IIHF
Чемпионат мира. Группа А:
Франция – Казахстан 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)
0:1 Орехов (Михайлис, Блэкер) 05:08
1:1 Тексье (Галле) 32:31
2:1 Шакиашвили (Тексье) 39:35, ГБ
Вратари: Бюйссе – Шутов
Чемпионат мира. Группа В:
Австрия – США 2:3 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 0:1)
1:0 Нисснер (Каспер, Майер) 14:25
2:0 Хубер (Вуковиц, Хаудум) 34:26
2:1 Беллоуз (Майерс) 34:43
2:2 Годетт (Гальченюк, Джонс) 48:43, ГБ
2:3 Хьюз (Фаррелл) 63:07
Вратари: Киккерт – Манн
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