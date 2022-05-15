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Американцы проигрывали 0:2, но смогли победить Австрию, Франция также выиграла на характере

День волевых результатов на чемпионате мира
Хоккей Чемпионат мира
19:37
Американцы проигрывали 0:2, но смогли победить Австрию, Франция также выиграла на характере
Фото: IIHF

Чемпионат мира. Группа А:

Франция – Казахстан 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)

0:1 Орехов (Михайлис, Блэкер) 05:08

1:1 Тексье (Галле) 32:31

2:1 Шакиашвили (Тексье) 39:35, ГБ

Вратари: Бюйссе – Шутов



Чемпионат мира. Группа В:

Австрия – США 2:3 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 0:1)

1:0 Нисснер (Каспер, Майер) 14:25

2:0 Хубер (Вуковиц, Хаудум) 34:26

2:1 Беллоуз (Майерс) 34:43

2:2 Годетт (Гальченюк, Джонс) 48:43, ГБ

2:3 Хьюз (Фаррелл) 63:07

Вратари: Киккерт – Манн 


Александр Сукманский
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Теги

сборная США (хоккей) сборная Франции (хоккей) сборная Австрии (хоккей) сборная Казахстана (хоккей) чемпионат мира по хоккею-2022

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