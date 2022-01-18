Антон Гладченко – главный судья хоккейной Суперлиги Украины

Известный арбитр возглавил судейский корпус ХСУ

Фото: пресс-служба Суперлиги

Главным судей Суперлиги Париматч назначен Антон Гладченко. Об этом сообщила пресс-служба турнира.

36-летний специалист имеет опыт обслуживания национальных чемпионатов Украины, международных турниров и чемпионатов мира в 2011-2013, 2014-2016, 2017-2020 годах. В течение пяти сезонов, начиная с сезона 2015/16, Гладченко возглавлял рейтинг украинских рефери международной категории и обслуживал матчи финальной части чемпионатов Украины по хоккею в качестве главного арбитра.

В 2011 году Антон Гладченко получил международную категорию. На международной арене за плечами арбитра восемь чемпионатов мира и Континентальный кубок, а также одно из самых высоких достижений украинских арбитров по линии IIHF – обслуживание третьего раунда квалификации на Зимние Олимпийские игры 2022 года. В квалификации Антон Гладченко работал с ведущими арбитрами Германии, Швейцарии и США.

Среди задач главного судьи соревнований – работа с кадрами, обучение лайнсменов и главных судей, разъяснение моментов, оценка действий арбитров на льду, проведение теоретических занятий по правилам игры в хоккей.