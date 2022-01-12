«Аризона» не получила разрешение на строительство новой арены

Команда после нынешнего сезона может стать бездомной

Фото: NHL.com

Руководство города Темпе в пригороде Финикса не дало разрешение клубу НХЛ «Аризона Койотс» на строительство новой хоккейной арены. Об этом сообщил в социальных сетях журналист Крэйг Морган.



По информации источников, в администрации города сомневаются, что клуб находится в стабильном финансовом состоянии.

Отметим, что клуб может остаться без арены, поскольку администрация Глендейла отказалась продлевать с ним договор об аренде Gila River Arena после сезона 2021/22 гг. На этой арене клуб выступает с 2003 года.

Если «Аризоне» все же позволят строить новую арену, то они временно, на время строительства, смогут переселиться на старую 14-тысячную арену в Темпе.

Напомним, ранее из-за разногласий с властями «Калгари Флэймз» не смогли построить ультрасовременную арену.



