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02:00 Бостон Брюинс - Эдмонтон Ойлерс 3:5 Окончен
02:00 Монреаль Канадиенс - Калгари Флэймс 4:2 Окончен
02:00 Нью-Джерси Дэвилз - Нью-Йорк Айлендерс 4:0 Окончен
02:00 Оттава Сенаторс - Лос-Анджелес Кингс 0:2 Окончен
02:00 Питтсбург Пингвинс - Флорида Пантерс 3:2 Окончен
02:30 Детройт Ред Уингс - Вашингтон Кэпиталз 0:2 Окончен
03:00 Сент-Луис Блюз - Нэшвилл Предаторс 3:4 Окончен
03:00 Виннипег Джетс - Сан-Хосе Шаркс 4:1 Окончен
04:00 Колорадо Эвеланш - Ванкувер Кэнакс 7:1 Окончен
05:00 Сиэтл Кракен - Анахайм Дакс 4:7 Окончен
05:00 Вегас Голден Найтс - Миннесота Уайлд 3:2 Окончен
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02:00 Баффало Сэйбрс - Эдмонтон Ойлерс 3:2 Окончен
02:00 Каролина Харрикейнс - Филадельфия Флайерс 1:2 Окончен
02:00 Коламбус Блу Джекетс - Вашингтон Кэпиталз 3:4 Окончен
02:00 Торонто Мейпл Лифс - Калгари Флэймс 2:1 Окончен
03:30 Чикаго Блэкхокс - Аризона Койотис 2:1 Окончен
20:00 Нью-Джерси Дэвилз - Бостон Брюинс -:- Запланирован
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02:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Флорида Пантерс -:- Запланирован
02:00 Баффало Сэйбрс - Торонто Мейпл Лифс -:- Запланирован
02:00 Коламбус Блу Джекетс - Нью-Йорк Рейнджерс -:- Запланирован
02:00 Детройт Ред Уингс - Монреаль Канадиенс -:- Запланирован
02:00 Оттава Сенаторс - Питтсбург Пингвинс -:- Запланирован
02:00 Виннипег Джетс - Лос-Анджелес Кингс -:- Запланирован
02:30 Каролина Харрикейнс - Сент-Луис Блюз -:- Запланирован
03:00 Даллас Старз - Филадельфия Флайерс -:- Запланирован
03:00 Нэшвилл Предаторс - Аризона Койотис -:- Запланирован
04:00 Колорадо Эвеланш - Сан-Хосе Шаркс -:- Запланирован
05:00 Сиэтл Кракен - Миннесота Уайлд -:- Запланирован
05:00 Вегас Голден Найтс - Ванкувер Кэнакс -:- Запланирован

«Аризона» потерпела 13-е поражение в 14 матчах сезона, «Торонто» в овертайме переиграл «Калгари»

Результаты и видеообзоры матчей игрового дня
Хоккей НХЛ
07:22
«Аризона» потерпела 13-е поражение в 14 матчах сезона, «Торонто» в овертайме переиграл «Калгари»
«Аризона потерпела 13-е поражение в 14 матчах сезона / фото - Getty Images

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Чикаго» – «Аризона» 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)

1:0 Дебринкат (Кейн, Стиллмэн) – 25:26,

1:1 Лэдд (Капобьянко, Крауз) – 41:41 ГБ,

2:1 Строум (Кейн, Джонс) – 49:26 ГБ,

Вратари: Флери – Веджвуд.

«Торонто» – «Калгари» – 2:1 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 1:0)

0:1 Килингтон (Годро) – 44:55,

1:1 Касе (Нюландер, Керфут) – 52:54,

2:1 Мэттьюс (Нюландер) – 62:32,

Вратари: Кэмпбелл – Владарж.

«Коламбус» – «Вашингтон» – 3:4 (1:1, 2:2, 0:1)

1:0 Курали (Тексье, Робинсон) – 02:33,

1:1 Овечкин (Кузнецов, Уилсон) – 10:19,

1:2 Хэтавэй (Джонсон–Фьяллби, Эллер) – 20:24,

1:3 Хэтавэй (Эллер, Овечкин) – 27:23,

2:3 Курали (Ворачек) – 28:11,

3:3 Нюквист (Бьоркстранд, Дженнер) – 28:33,

3:4 Шири (Орлов, Дженсен) – 58:38,

Вратари: Корписало – Самсонов.

«Каролина» – «Филадельфия» 1:2 (0:0, 1:0, 0:2)

1:0 Лорентц (Фаст, Стаал) – 31:14,

1:1 Фараби (Лотон, Ристолайнен) – 44:06,

1:2 Макэвен (Браун, Браун) – 50:20,

Вратари: Андерсен – Харт.

«Баффало» – «Эдмонтон» – 3:2 (0:0, 3:2, 0:0)

1:0 Бьорк – 22:16,

1:1 Драйзайтль (Пулюярви, Ньюджент–Хопкинс) – 24:08 ГБ,

1:2 Драйзайтль (Макдэвид, Ньюджент–Хопкинс) – 26:57 ГБ,

2:2 Козенс (Каджула) – 33:56,

3:2 Козенс (Хиностроза, Пизик) – 39:10,

Вратари: Токарски – Коскинен.

Результаты матчей предыдущего игрового дня.

Михаил Рыбак
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