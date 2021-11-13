«Аризона» потерпела 13-е поражение в 14 матчах сезона, «Торонто» в овертайме переиграл «Калгари»
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Чикаго» – «Аризона» 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)
1:0 Дебринкат (Кейн, Стиллмэн) – 25:26,
1:1 Лэдд (Капобьянко, Крауз) – 41:41 ГБ,
2:1 Строум (Кейн, Джонс) – 49:26 ГБ,
Вратари: Флери – Веджвуд.
«Торонто» – «Калгари» – 2:1 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 1:0)
0:1 Килингтон (Годро) – 44:55,
1:1 Касе (Нюландер, Керфут) – 52:54,
2:1 Мэттьюс (Нюландер) – 62:32,
Вратари: Кэмпбелл – Владарж.
«Коламбус» – «Вашингтон» – 3:4 (1:1, 2:2, 0:1)
1:0 Курали (Тексье, Робинсон) – 02:33,
1:1 Овечкин (Кузнецов, Уилсон) – 10:19,
1:2 Хэтавэй (Джонсон–Фьяллби, Эллер) – 20:24,
1:3 Хэтавэй (Эллер, Овечкин) – 27:23,
2:3 Курали (Ворачек) – 28:11,
3:3 Нюквист (Бьоркстранд, Дженнер) – 28:33,
3:4 Шири (Орлов, Дженсен) – 58:38,
Вратари: Корписало – Самсонов.
«Каролина» – «Филадельфия» 1:2 (0:0, 1:0, 0:2)
1:0 Лорентц (Фаст, Стаал) – 31:14,
1:1 Фараби (Лотон, Ристолайнен) – 44:06,
1:2 Макэвен (Браун, Браун) – 50:20,
Вратари: Андерсен – Харт.
«Баффало» – «Эдмонтон» – 3:2 (0:0, 3:2, 0:0)
1:0 Бьорк – 22:16,
1:1 Драйзайтль (Пулюярви, Ньюджент–Хопкинс) – 24:08 ГБ,
1:2 Драйзайтль (Макдэвид, Ньюджент–Хопкинс) – 26:57 ГБ,
2:2 Козенс (Каджула) – 33:56,
3:2 Козенс (Хиностроза, Пизик) – 39:10,
Вратари: Токарски – Коскинен.
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