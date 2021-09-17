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Артур Чолач начал подготовку в лагере новобранцев «Вегаса»

18-летний защитник, выбранный летом «Голден Найтс», тренируется в лагере с новичками
Хоккей НХЛ
14:57
Артур Чолач начал подготовку в лагере новобранцев «Вегаса»
Фото: УХЛ

Новички «Вегас Голден Найтс» начали свою рабочую неделю в среду утром. В четверг команда впервые вышла на лед, чтобы настроиться на турнир новичков 2021 года в Аризоне. В пятницу «Вегас» сыграет с командой новичков «Аризона Койотс». Также команде предстоит матч с «Сан-Хосе» в воскресенье и с «Лос-Анджелесом» в понедельник.

В лагере тренируются выбранные на драфте 2020 года Лукас Кормье и Джеспер Викман, а также на драфте 2021 года – Зак Дин, Даниил Чайка, Якуб Брабенек, Якуб Демек, Артур Чолач и Карл Линдбом.

Напомним, что Чолач стал первым укранцем с 2007 года, которого выбрали на драфте НХЛ.

Источник: uhl.ua Сергей Остапенко
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Теги

Вегас Голден Найтс Артур Чолач

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