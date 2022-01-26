Артур Оганджанян: «Мечтаю просто стать лучшей версией себя»

Вратарь СК «Сокол» дал большое интервью главной хоккейной программе Украины «Ледниковому периоду»

Артур Оганджанян и Дмитрий Марченков на встрече с фан-клубом СК Сокол

О том, как пришел в хоккей

«Когда мне было шесть лет, и я учился в первом классе, к нам во время уроков пришел Игнатьев Олег Васильевич. На тот момент я не знал кто это. Мы пошли всем классом в спортзал, поиграли с мячом один в один и вечером моим родителям позвонили, объяснили, что есть Дворец спорта, есть Дружба-78, и родители решили, что можно попробовать».

О спортивном графике в детстве

«В шесть-семь лет, как бы, занимаешься много чем. То есть ходил на кикбоксинг, в школе в футбол играл. Там в какой-то момент просто понял, что приходится выбирать, и посвящаешь этому большую часть своей жизни, уже целенаправленно. Ну а в лет уже семерых-восьмерых нас в Америку отправляли, месяца на три, в целом уже образ жизни был такой, что школа – тренировка, тренировка – школа – дом».

Об отношениях с Александром Пересунько, Феликсом Морозовым, Глебом Кривошапкиным и другими ребятами

«Всех так же привели на хоккей, как меня. Мы вот в Дружбе-78 так и познакомились, с детства вместе. Лет до 18, до «Беркута», мы вместе были. Это была семья, это другое было отношение. То есть, воспитывали не просто хоккеистов, а в первую очередь хороших людей. Поэтому очень и очень теплые воспоминания. С тренером очень много воспоминаний хороших и с ребятами. То есть, это такой отрезок жизни, который вряд ли что-то сможет заменить уже».

О первом вызове в юниорскую сборную Украины

«Помню-помню – самый первый раз! Чувствовал очень большую ответственность, страх, переживания, как раз были на Терминале товарищеские игры с поляками. Я свою первую игру проиграл 5:2, но она была товарищеская, поэтому не так обидно. А так да – помню, очень такие наивные ощущения были, детские. Сейчас вспоминаю и думаю, чего я переживал? – а тогда для меня это казалось, вообще, самым важным моментом в жизни».

О победе на домашнем чемпионате мира (U18) в Дивизионе IB

«Я во время третьей игры за 10 минут до конца травмировался, голеностоп хрустнул. А так, конечно, выиграли очень важные игры, я знаю, что помог команде в тех играх, хорошо тоже сыграл. Против основных соперников, как бы, сделали свое дело, удача улыбнулась нам, соперники сыграли так, как нам нужно было. Ну и конечно, это такие эмоции, золото на чемпионате мира при домашней арене, много болельщиков было, поэтому, конечно, это такие эмоции, дай Бог испытать хотя бы раз в жизни».

Про выступления в США

«Хорошо игралось мне, всё очень понравилось. Хотел попасть в колледж, то есть общался с колледжем, весь сезон последний что я там был, они были заинтересованы мной. Но из-за коронавируса там сделали правило, что можно остаться еще на один год после четвертого года, то есть ученик может еще на один год остаться, из-за того, что не доиграли плей-офф, когда это всё случилось. И вот этот вратарь, который должен был уходить, он на пятый год остался и мне сказали, что мест нет. А оставаться просто ради учебы не хотелось, всё-таки цель играть в хоккей. Ничего, не повезло немножко, дальше работаю, всё нормально».

О роли родителей в его карьере

«Конечно, родители, учитывая то, как складывалась детская карьера, через что довелось пройти, родителям большое спасибо за то, сколько они энергии и сил, и времени потратили. Я не представляю, это очень тяжело. Поэтому, конечно, хочется отблагодарить результатом. Каждый раз выходишь на лёд и хочется, чтобы родителям было приятно, нужно сыграть хорошо».

Об игре в родной стране и переходе в СК «Сокол»

«Хотелось поиграть дома, немножко стать на ноги, сыграть по-взрослому хоккею, в профессиональном чемпионате. Поэтому всё нравится, рад что принял такое решение. Очень сложный был переход, очень. Я неделю не спал. Долго думал, на самом деле, но принял решение, в итоге, такое. Не очень сильно бы хотелось это обсуждать, то есть все мы понимаем, что там ситуация как бы не самая приятная произошла. Но тем не менее, я считаю, что сделал правильный выбор для своего развития, для своей карьеры. Поэтому в последствии это решение придало мне только сил и уверенности, работаю и всё хорошо».

Об игре с бывшим хоккеистом НХЛ Сергеем Костицыным и другими партнерами по СК «Сокол»

«Очень большой профессионал своего дела. Просто приятно находиться с такими профессионалами рядом. Да и просто приятно осознавать, что находишься рядом с таким человеком, который в НХЛ отыграл, денег много заработал, имя себе сделал. И, конечно, с детства мы все вырастаем, смотрим там матчи, обзоры и фанатеем. Поэтому понятно, очень приятно, что есть такой человек рядом. Я общаюсь с Никитой Олейником, мы друзья вот из одного города, где-то тоже вместе проводим время. С Кириллом Фроленко, с вратарем Яшей (Даниил Яковлев – прим.) хорошие отношения, с Дорой (Сергей Дорофеев – прим.). Да со всеми ребятами хорошие отношения. Но так, с Никитой, так как мы из одного города, в целом я его единственного знал, когда сюда ехал, с ним общаемся хорошо».

О мечте

«Мечтаю просто стать лучшей версией себя, максимально профессиональным профессионалом своего дела. Просто своим подходом доказывать, что я лучше изо дня в день. Наверное, об этом мечтаю. Где в итоге я окажусь, это уже не от меня зависит и, надеюсь, что получится забраться как можно выше».

И бонусный юмор в завершении

«Та, наверное, когда в будущем уже с хоккеем закончу, буду уже отдыхать от него максимально. Шаурму продавать буду, например, ну я не знаю, вроде нормальная тема (смеется)».

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Беседовали Денис Седашов и Евгений Шульмейстер