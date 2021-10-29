Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Хоккей
Вчера 9
Сейчас 1
Сегодня 13
Завтра 1
Хоккей (9 событий из 15) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Каролина Харрикейнс - Чикаго Блэкхокс 6:3 Окончен
02:00 Детройт Ред Уингс - Флорида Пантерс 2:3 Окончен
02:00 Нью-Йорк Рейнджерс - Коламбус Блу Джекетс 4:0 Окончен
02:00 Вашингтон Кэпиталз - Аризона Койотис 2:0 Окончен
03:00 Вегас Голден Найтс - Анахайм Дакс 5:4 Окончен
03:30 Даллас Старз - Оттава Сенаторс 1:4 Окончен
20:30 Нэшвилл Предаторс - Нью-Йорк Айлендерс 3:2 Окончен
23:00 Лос-Анджелес Кингс - Монреаль Канадиенс 5:2 Окончен
УХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:00 Кременчуг - Сокол 2:5 Окончен
Хоккей (1 событие из 4) показать все
УХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:00 Рулав Одд - Краматорск 2:2 Идёт
Хоккей (13 событий из 16) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Сан-Хосе Шаркс - Виннипег Джетс 2:1 Окончен
02:00 Бостон Брюинс - Флорида Пантерс 3:2 Окончен
02:00 Питтсбург Пингвинс - Нью-Джерси Дэвилз 2:4 Окончен
02:00 Торонто Мейпл Лифс - Детройт Ред Уингс 5:4 Окончен
03:00 Колорадо Эвеланш - Миннесота Уайлд 4:1 Окончен
03:00 Сент-Луис Блюз - Чикаго Блэкхокс 1:0 Окончен
04:00 Калгари Флэймс - Филадельфия Флайерс 4:0 Окончен
04:00 Ванкувер Кэнакс - Эдмонтон Ойлерс 1:2 Окончен
22:00 Анахайм Дакс - Монреаль Канадиенс -:- Запланирован
22:00 Лос-Анджелес Кингс - Баффало Сэйбрс -:- Запланирован
23:00 Нью-Джерси Дэвилз - Коламбус Блу Джекетс -:- Запланирован
УХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:00 Белый Барс - Донбасс 0:5 Окончен
17:00 Рулав Одд - Краматорск 2:2 Идёт
Хоккей (1 событие из 5) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
03:00 Сиэтл Кракен - Нью-Йорк Рейнджерс -:- Запланирован

«Авангард» дома обыграл «Салават», уфимцам не засчитали гол

СКА в Москве победил «Динамо»
Хоккей КХЛ
29 октября 22:50
«Авангард» дома обыграл «Салават», уфимцам не засчитали гол
Фото: Getty Images

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Авангард» - «Салават Юлаев» - 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

Шайбы забросили:

0:1 Шмелев (Кадейкин), 04:14

1:1 Цегларик (Найт), 06:42, ГБ

2:1 Найт (Сошников), 33:16

Вратари: Демченко - Шарыченков

«Динамо» Москва - СКА - 2:3 (1:2, 0:1, 1:0)

Шайбы забросили:

0:1 Кузьменко, 00:17

0:2 Швец-Роговой, 03:09

1:2 Рашевский (Ведин), 11:17

1:3 Кузьменко, 28:41

2:3 Сергеев (Рашевский, Миронов), 52:55, ГБ

Вратари: Еременко - Юханссон

Рене Тер Велде
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Авангард Салават Юлаев Динамо Мск

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

КХЛ. СКА обыграл «Авангард» и вышел на первое место Западной Конференции
КХЛ. СКА обыграл «Авангард» и вышел на первое место Западной Конференции
Хоккей
25 октября 21:58
«Северсталь» «всухую» победила рижское «Динамо», «Авангард» проиграл «Ак Барсу»
«Северсталь» «всухую» победила рижское «Динамо», «Авангард» проиграл «Ак Барсу»
Хоккей КХЛ
22 октября 22:25
«Салават Юлаев» обыграл ЦСКА, СКА разбил «Куньлунь»
«Салават Юлаев» обыграл ЦСКА, СКА разбил «Куньлунь»
Хоккей КХЛ
21 октября 22:35
«Авангард» одержал шестую победу подряд, всухую обыграв «Торпедо»
«Авангард» одержал шестую победу подряд, всухую обыграв «Торпедо»
Хоккей КХЛ
20 октября 22:50
«Салават Юлаев» разгромил «Трактор» и прервал 8-матчевую серию побед, СКА «всухую» расправился с «Йокеритом»
«Салават Юлаев» разгромил «Трактор» и прервал 8-матчевую серию побед, СКА «всухую» расправился с «Йокеритом»
Хоккей КХЛ
19 октября 22:45
КХЛ. «Витязь» прервал серию из 7-и поражений, «Авангард» выиграл 5-й матч кряду
КХЛ. «Витязь» прервал серию из 7-и поражений, «Авангард» выиграл 5-й матч кряду
Хоккей КХЛ
18 октября 22:58

Новости: Хоккей

Микульчик: «Вратари хорошо сыграли, а вот к некоторым игрокам полевым есть вопросы»
Микульчик: «Вратари хорошо сыграли, а вот к некоторым игрокам полевым есть вопросы»
УХЛ
17:48
УХЛ. «Рулав Одд» – «Краматорск». Видео трансляция
УХЛ. «Рулав Одд» – «Краматорск». Видео трансляция
УХЛ
17:21
﻿«Донбасс» нанес «Белому Барсу» 15-е поражение подряд
﻿«Донбасс» нанес «Белому Барсу» 15-е поражение подряд
УХЛ
15:10
УХЛ. «Белый Барс» – «Донбасс». Видео трансляция
УХЛ. «Белый Барс» – «Донбасс». Видео трансляция
УХЛ
12:35
Легендарная защита «Детройта». Мастер-класс по игре на своей половине от игроков «Ред Уингз»
Легендарная защита «Детройта». Мастер-класс по игре на своей половине от игроков «Ред Уингз»
НХЛ
12:30
«Донбасс» подписал контракт с перспективным защитником
«Донбасс» подписал контракт с перспективным защитником
УХЛ
11:45
«Лос-Анджелес» уверенно обыграл «Монреаль», «Питтсбург» уступил «Нью-Джерси»
«Лос-Анджелес» уверенно обыграл «Монреаль», «Питтсбург» уступил «Нью-Джерси»
НХЛ
08:00
КХЛ. «Трактор» уничтожил Ак Барс, «Автомобилист» поиздевался над «Куньлунем»
КХЛ. «Трактор» уничтожил Ак Барс, «Автомобилист» поиздевался над «Куньлунем»
КХЛ
30 октября 20:19
Главный тренер «Кременчуга» ответил на вопрос о возвращении Денискина, дисквалифицированного за расизм
Главный тренер «Кременчуга» ответил на вопрос о возвращении Денискина, дисквалифицированного за расизм
УХЛ
30 октября 16:59
Все новости

Популярные новости

«Уже все решено». Усик рассказал о завершении спортивной карьеры
«Уже все решено». Усик рассказал о завершении спортивной карьеры
Бокс Профессиональный бокс
28 октября 10:58
41
Лучшая бодибилдерша мира показала свои сладкие формы
Лучшая бодибилдерша мира показала свои сладкие формы
Бодибилдинг
25 октября 16:07
Семья превыше всего. Известна причина, по которой Усик отправился в Хорватию
Семья превыше всего. Известна причина, по которой Усик отправился в Хорватию
Бокс Профессиональный бокс
25 октября 15:29
6
Это не Али, Ломаченко и даже не Усик. Гвоздик назвал лучшего боксера в истории
Это не Али, Ломаченко и даже не Усик. Гвоздик назвал лучшего боксера в истории
Бокс Профессиональный бокс
27 октября 13:42
10
«У него 100 миллиардов на счету, он уже не тот». Джошуа ответил хэйтерам, которые уперкают Энтони в недостатке мотивации
«У него 100 миллиардов на счету, он уже не тот». Джошуа ответил хэйтерам, которые уперкают Энтони в недостатке мотивации
Бокс Профессиональный бокс
28 октября 18:10
«Парень, который умеет боксировать, и Джошуа». Холифилд поделился мнением о бое Усика и Энтони
«Парень, который умеет боксировать, и Джошуа». Холифилд поделился мнением о бое Усика и Энтони
Бокс Профессиональный бокс
25 октября 20:48
8
Все новости