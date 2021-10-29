КХЛ. СКА обыграл «Авангард» и вышел на первое место Западной Конференции
«Авангард» дома обыграл «Салават», уфимцам не засчитали гол
СКА в Москве победил «Динамо»
Фото: Getty Images
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Авангард» - «Салават Юлаев» - 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)
Шайбы забросили:
0:1 Шмелев (Кадейкин), 04:14
1:1 Цегларик (Найт), 06:42, ГБ
2:1 Найт (Сошников), 33:16
Вратари: Демченко - Шарыченков
«Динамо» Москва - СКА - 2:3 (1:2, 0:1, 1:0)
Шайбы забросили:
0:1 Кузьменко, 00:17
0:2 Швец-Роговой, 03:09
1:2 Рашевский (Ведин), 11:17
1:3 Кузьменко, 28:41
2:3 Сергеев (Рашевский, Миронов), 52:55, ГБ
Вратари: Еременко - Юханссон
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