«Авангард» проиграл четвертый матч из пяти последних и другие результаты КХЛ
«Авангард» устроил разгром «Нефтехимику», «Локомотив» в серии буллитов переиграл «Спартак»
ЦСКА дожал «Магнитку»
«Авангард» – «Нефтехимик» / Фото - hawk.ruКХЛ. Регулярный чемпионат
«Адмирал» – «Салават Юлаев» 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
0:1 Башкиров (Кадейкин, Ларсен) 21:23 ГБ
0:2 Кулемин (Кадейкин, Тихонов) 59:50 ПВ
Вратари: Серебряков – Метсола
«Авангард» – «Нефтехимик» 6:1 (2:0, 2:0, 2:1)
1:0 Гончаров (Брюквин, Дергачев), 05:05
2:0 Косов (Прохоркин), 10:09
3:0 Найт, 23:54, ГБ
4:0 Жарков, 35:57
5:0 Прохоркин (Каски, Сошников), 41:15
5:1 Секстон (Кнот), 57:45, ГБ
6:1 Сошников (Найт), 59:12, ГБ
Вратари: Грубец – Судницин
«Динамо» Мск – «Ак Барс» 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)
1:0 О'Делл (Галиев, Шипачев), 01:34, ГБ
2:0 Якимов (Бойков), 27:19
3:0 Шипачев (Линдберг, Галиев), 43:16, ГБ
3:1 Тарасов (Кэмпфер, Кагарлицкий). 53:32, ГБ
4:1 Шипачев (Ведин), 59:21, ГМ, ПВ
Вратари: Еременко – Билялов
ЦСКА – «Металлург» Мг 6:4 (1:0, 1:2, 4:2)
1:0 Светлаков (Соркин, Мингачев), 10:34
1:1 Чибисов (Лайпсик, Яковлев), 22:12, ГБ
2:1 Плотников (Слепышев, Нестеров), 34:26, ГБ
2:2 Лайпсик (Никонцев), 35:55
2:3 Кошелев (Яковлев, Хультстрем), 47:33
3:3 Мингачев (Соркин, Сергеев), 50:47
4:3 Слепышев (Григоренко), 55:09
4:4 Акользин (Неколенко), 57:16, ГМ
5:4 Каменев (Сергеев, Нестеров), 58:35, ГБ
6:4 Слепышев (Григоренко, Сергеев), 59:33, ПВ
Вратари: Рейдеборн – Олкинуора
«Спартак» – «Локомотив» 1:2 Б (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1)
0:1 Каюмов (Анисимов, Коршков), 01:25
1:1 Виртанен (Лехтеря, Хеед), 03:32
1:2 Анисимов, 65:00, Б
Вратари: Красиков – Исаев
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