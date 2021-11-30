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«Авангард» устроил разгром «Нефтехимику», «Локомотив» в серии буллитов переиграл «Спартак»

ЦСКА дожал «Магнитку»


Хоккей КХЛ
30 ноября 22:54
«Авангард» устроил разгром «Нефтехимику», «Локомотив» в серии буллитов переиграл «Спартак»
«Авангард» – «Нефтехимик» / Фото - hawk.ru
КХЛ. Регулярный чемпионат

«Адмирал» – «Салават Юлаев» 0:2 (0:0, 0:1, 0:1) 

0:1 Башкиров (Кадейкин, Ларсен) 21:23 ГБ

0:2 Кулемин (Кадейкин, Тихонов) 59:50 ПВ

Вратари: Серебряков – Метсола


«Авангард» – «Нефтехимик» 6:1 (2:0, 2:0, 2:1)

1:0 Гончаров (Брюквин, Дергачев), 05:05

2:0 Косов (Прохоркин), 10:09

3:0 Найт, 23:54, ГБ

4:0 Жарков, 35:57

5:0 Прохоркин (Каски, Сошников), 41:15

5:1 Секстон (Кнот), 57:45, ГБ

6:1 Сошников (Найт), 59:12, ГБ

Вратари: Грубец – Судницин


«Динамо» Мск – «Ак Барс» 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

1:0 О'Делл (Галиев, Шипачев), 01:34, ГБ

2:0 Якимов (Бойков), 27:19

3:0 Шипачев (Линдберг, Галиев), 43:16, ГБ

3:1 Тарасов (Кэмпфер, Кагарлицкий). 53:32, ГБ

4:1 Шипачев (Ведин), 59:21, ГМ, ПВ

Вратари: Еременко – Билялов

ЦСКА – «Металлург» Мг 6:4 (1:0, 1:2, 4:2)

1:0 Светлаков (Соркин, Мингачев), 10:34

1:1 Чибисов (Лайпсик, Яковлев), 22:12, ГБ

2:1 Плотников (Слепышев, Нестеров), 34:26, ГБ

2:2 Лайпсик (Никонцев), 35:55

2:3 Кошелев (Яковлев, Хультстрем), 47:33

3:3 Мингачев (Соркин, Сергеев), 50:47

4:3 Слепышев (Григоренко), 55:09

4:4 Акользин (Неколенко), 57:16, ГМ

5:4 Каменев (Сергеев, Нестеров), 58:35, ГБ

6:4 Слепышев (Григоренко, Сергеев), 59:33, ПВ

Вратари: Рейдеборн – Олкинуора


«Спартак» – «Локомотив» 1:2 Б (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1)

0:1 Каюмов (Анисимов, Коршков), 01:25

1:1 Виртанен (Лехтеря, Хеед), 03:32

1:2 Анисимов, 65:00, Б

Вратари: Красиков – Исаев

Владимир Кириченко
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