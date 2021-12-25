«Автомобилист» уступил «Салавату», СКА обыграл «Сибирь»
КХЛ. Регулярный чемпионат:
«Амур» – «Локомотив» 2:4 (1:2, 0:1, 1:1)
0:1 Коршков (Красковский) 07:18
0:2 Иванов (Марченко) 17:22
1:2 Файзуллин (Волгин, Горшков) 18:43 ГБ
1:3 Алексеев (Анисимов, Буше) 26:12
2:3 Архипов (Шаров) 48:00
2:4 Буше (Анисимов, Алексеев) 55:43
Вратари: Бартошак – Паскуале.
«Адмирал» – «Нефтехимик» 3:2 Б (1:1, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0)
0:1 Березин (Бикмуллин, Шафигуллин) 15:59
1:1 Мозик (Шулак) 17:25
2:1 Шулак (Ушенин Вячеслав) 50:22
2:2 Лещенко (Клок, Секстон) 51:41
3:2 Кестнер 65:00 ПБ
Вратари: Серебряков – Туохимаа.
«Сибирь» – СКА 3:4 (0:1, 3:2, 0:1)
0:1 Комаров (Фантенберг) 04:14
0:2 Гусев (Кузьменко) 20:40 ГБ
1:2 Шор 25:06
1:3 Бурдасов (Фантенберг, Гусев) 26:52
2:3 Йокипакка (Пьянов, Бодров) 29:18
3:3 Сетдиков (Чайковски, Алексеев) 32:33
3:4 Воробьев (Гусев) 48:26
«Салават Юлаев» – «Автомобилист» 4:2 (4:1, 0:0, 0:1)
1:0 Кадейкин (Кулемин), 00:35
1:1 Бочаров (Кормье, Голышев), 11:59
2:1 Башкиров (Санников), 13:11
3:1 Гранлунд (Тихонов, Маннинен), 15:21, ГБ
4:1 Коледов (Кадейкин, Шмелев), 17:34
4:2 Кормье (Хрипунов), 42:45
Вратари: Метсола – Галкин (Шикин, 17:34).
«Трактор» – «Барыс» 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)
1:0 Тертышный (Исаев, Бэйлен), 08:05
2:0 Седлак (Бэйлен, Пулккинен), 09:14, ГБ
3:0 Седлак (Бэйлен, Гика), 34:38
3:1 Берглунд (Савицкий), 37:47
3:2 Сагадеев (Юрчо, Морроу), 40:39
4:2 Пулккинен (Основин), 58:19, ПВ
Вратари: Вилл – Бояркин.
«Витязь» – «Металлург» Мг 3:5 (1:3, 1:0, 1:2)
0:1 Кошелев (Карпов, Зернов), 05:13
1:1 Малыхин (Старков), 08:10, ГМ
1:2 Коростелев (Голдобин), 08:34, ГБ
1:3 Неколенко (Акользин), 11:58
2:3 Оямяки (Головков), 26:05
3:3 Одетт, 41:04
3:4 Майе (Голдобин, Лайпсик), 50:14
3:5 Чибисов (Минулин), 59:53, ПВ
Вратари: Сапрыкин (Ежов, 08:34) – Олкинуора.
«Динамо» Мск – «Торпедо» 6:3 (2:1, 3:2, 1:0)
0:1 Миле (Пайгин, Агостино), 00:22
1:1 Якимов (Игумнов, Белов), 14:28
2:1 Федоров (Войнов, Ведин), 14:55
3:1 Шипачев (Ведин), 22:16
3:2 Агостино (Жафяров, Леннстрем), 26:37, ГБ
4:2 Игумнов (Якимов), 33:00
5:2 Линдберг (О'Делл, Рашевский), 34:59
5:3 Демидов (Ураков, Михеев), 39:33
6:3 Шипачев (Линдберг), 59:02, ГМ, ПВ
Вратари: Бочаров – Кочетков (Тихомиров, 33:00).
«Ак Барс» – «Северсталь» 3:4 ОТ (0:2, 3:1, 0:0, 0:1)
0:1 Думбадзе (Хлыстов, Абросимов), 04:16
0:2 Морозов (Лишка), 11:30
1:2 Кагарлицкий (Глухов, Лямкин), 22:27
1:3 Кодола, 26:43
2:3 Петров (Тарасов, Кэмпфер), 27:13
3:3 Кэмпфер (Кагарлицкий, Линдхольм), 34:24
3:4 Думбадзе (Емец), 64:06
Вратари: Билялов (Бобков, 11:30) – Подъяпольский.
ХК «Сочи» – «Спартак» 2:3 (0:1, 0:2, 2:0)
0:1 Никишин (Хохлачев), 12:55
0:2 Баранов, 25:01
0:3 Дроздов (Петтерссон, Ручкин), 28:11
1:3 Бакош (Феоктистов, Глотов), 47:26
2:3 Гараев (Николаев), 47:52
Вратари: Хелльберг (Третьяк, 28:11) – Данск.