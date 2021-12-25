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«Автомобилист» уступил «Салавату», СКА обыграл «Сибирь»

Результаты и видеообзоры матчей игрового дня
Хоккей КХЛ
19:24
«Автомобилист» уступил «Салавату», СКА обыграл «Сибирь»
Фото: пресс-служба Сибири

КХЛ. Регулярный чемпионат:

«Амур» – «Локомотив» 2:4 (1:2, 0:1, 1:1)

0:1 Коршков (Красковский) 07:18

0:2 Иванов (Марченко) 17:22

1:2 Файзуллин (Волгин, Горшков) 18:43 ГБ

1:3 Алексеев (Анисимов, Буше) 26:12

2:3 Архипов (Шаров) 48:00

2:4 Буше (Анисимов, Алексеев) 55:43

Вратари: Бартошак – Паскуале.

«Адмирал» – «Нефтехимик» 3:2 Б (1:1, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0)

0:1 Березин (Бикмуллин, Шафигуллин) 15:59

1:1 Мозик (Шулак) 17:25

2:1 Шулак (Ушенин Вячеслав) 50:22

2:2 Лещенко (Клок, Секстон) 51:41

3:2 Кестнер 65:00 ПБ

Вратари: Серебряков – Туохимаа.

«Сибирь» – СКА 3:4 (0:1, 3:2, 0:1)

0:1 Комаров (Фантенберг) 04:14

0:2 Гусев (Кузьменко) 20:40 ГБ

1:2 Шор 25:06

1:3 Бурдасов (Фантенберг, Гусев) 26:52

2:3 Йокипакка (Пьянов, Бодров) 29:18

3:3 Сетдиков (Чайковски, Алексеев) 32:33

3:4 Воробьев (Гусев) 48:26

«Салават Юлаев» – «Автомобилист» 4:2 (4:1, 0:0, 0:1)

1:0 Кадейкин (Кулемин), 00:35

1:1 Бочаров (Кормье, Голышев), 11:59

2:1 Башкиров (Санников), 13:11

3:1 Гранлунд (Тихонов, Маннинен), 15:21, ГБ

4:1 Коледов (Кадейкин, Шмелев), 17:34

4:2 Кормье (Хрипунов), 42:45

Вратари: Метсола – Галкин (Шикин, 17:34).

«Трактор» – «Барыс» 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)

1:0 Тертышный (Исаев, Бэйлен), 08:05

2:0 Седлак (Бэйлен, Пулккинен), 09:14, ГБ

3:0 Седлак (Бэйлен, Гика), 34:38

3:1 Берглунд (Савицкий), 37:47

3:2 Сагадеев (Юрчо, Морроу), 40:39

4:2 Пулккинен (Основин), 58:19, ПВ

Вратари: Вилл – Бояркин.

«Витязь» – «Металлург» Мг 3:5 (1:3, 1:0, 1:2)

0:1 Кошелев (Карпов, Зернов), 05:13

1:1 Малыхин (Старков), 08:10, ГМ

1:2 Коростелев (Голдобин), 08:34, ГБ

1:3 Неколенко (Акользин), 11:58

2:3 Оямяки (Головков), 26:05

3:3 Одетт, 41:04

3:4 Майе (Голдобин, Лайпсик), 50:14

3:5 Чибисов (Минулин), 59:53, ПВ

Вратари: Сапрыкин (Ежов, 08:34) – Олкинуора.

«Динамо» Мск – «Торпедо» 6:3 (2:1, 3:2, 1:0)

0:1 Миле (Пайгин, Агостино), 00:22

1:1 Якимов (Игумнов, Белов), 14:28

2:1 Федоров (Войнов, Ведин), 14:55

3:1 Шипачев (Ведин), 22:16

3:2 Агостино (Жафяров, Леннстрем), 26:37, ГБ

4:2 Игумнов (Якимов), 33:00

5:2 Линдберг (О'Делл, Рашевский), 34:59

5:3 Демидов (Ураков, Михеев), 39:33       

6:3 Шипачев (Линдберг), 59:02, ГМ, ПВ

Вратари: Бочаров – Кочетков (Тихомиров, 33:00).

«Ак Барс» – «Северсталь» 3:4 ОТ (0:2, 3:1, 0:0, 0:1)

0:1 Думбадзе (Хлыстов, Абросимов), 04:16

0:2 Морозов (Лишка), 11:30

1:2 Кагарлицкий (Глухов, Лямкин), 22:27

1:3 Кодола, 26:43

2:3 Петров (Тарасов, Кэмпфер), 27:13

3:3 Кэмпфер (Кагарлицкий, Линдхольм), 34:24

3:4 Думбадзе (Емец), 64:06

Вратари: Билялов (Бобков, 11:30) – Подъяпольский.

ХК «Сочи» – «Спартак» 2:3 (0:1, 0:2, 2:0)

0:1 Никишин (Хохлачев), 12:55

0:2 Баранов, 25:01

0:3 Дроздов (Петтерссон, Ручкин), 28:11

1:3 Бакош (Феоктистов, Глотов), 47:26

2:3 Гараев (Николаев), 47:52

Вратари: Хелльберг (Третьяк, 28:11) – Данск.

Сергей Остапенко
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