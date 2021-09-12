«Автомобилист» в серии буллитов переиграл «Витязь», «Торпедо» одержало победу над СКА
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Амур» – «Динамо» Москва 2:6 (1:2, 1:1, 0:3)
0:1 Галиев (Петунин, Войнов), 1
1:1 Шаров, 6
1:2 Чебыкин (Войнов, Новиков), 12
2:2 Бутузов (Алексеев, Галузин), 21
2:3 Новиков, 31
2:4 О'Делл (Шипачев, Войнов), 42
2:5 Чебыкин (Рашевский, Педан), 49
2:6 Чебыкин (Рашевский, Педан), 54
Вратари: Аликин – Еременко.
«Динамо» Рига – «Локомотив» 0:4 (0:4, 0:0, 0:0)
0:1 Каюмов (Шалунов), 3
0:2 Алексеев (Красковский, Буше), 4
0:3 Иванов (Буше, Рафиков), 5
0:4 Красковский (Буше, Рафиков), 17
«Витязь» – «Автомобилист» 3:4 (0:1, 0:1, 3:1, 0:0)
0:1 Спунер (Принс, Мэйсек), 6
0:2 Рассейкин (Романцев, Трямкин), 30
1:2 Индрашис (Ойямяки), 43
2:2 Ойямяки (Аалтонен, Кемиляйнен), 47
3:2 Малыхин (Кемиляйнен, Аалтонен), 56
3:3 Белоусов (Трямкин, Блэкер), 58
«Торпедо» – СКА 3:2 (3:1, 0:1, 0:0)
1:0 Леннстрем (Агостино, Шенфельд), 1
1:1 Тимкин (Пыленков), 7
2:1 Гривик (Шенфельд, Чехович), 11
3:1 Гривик (Агостино, Леннстрем), 13
3:2 Воробьев (Кузьменко, Пыленков), 23
«Динамо» Минск – «Ак Барс» 5:2 (1:0, 0:2, 4:0)
1:0 Стремвалль (Кемпе, Граовац), 19
1:1 Бурмистров (Бровкин, Глухов), 27
1:2 Кагарлицкий (Коваленко, Воронков), 28
2:2 Алистров (Варфоломеев, Дерябин), 46
3:2 Стремвалль (Бенгтссон, Бек), 54
4:2 Алистров, 55
5:2 Бек (Кемпе), 59
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