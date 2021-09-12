Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дняЛишь бы не травмировался до боя. Джошуа практикует уникальные упражнения перед встречей с Усиком
матч-центр : Хоккей
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

«Автомобилист» в серии буллитов переиграл «Витязь», «Торпедо» одержало победу над СКА

«Локомотив» забросил рижскому «Динамо» четыре безответные шайбы
Хоккей КХЛ
12 сентября 20:15
«Автомобилист» в серии буллитов переиграл «Витязь», «Торпедо» одержало победу над СКА
«Автомобилист» в серии буллитов переиграл «Витязь» / фото - КХЛ

КХЛ. Регулярный чемпионат 

«Амур» – «Динамо» Москва 2:6 (1:2, 1:1, 0:3) 

0:1 Галиев (Петунин, Войнов), 1

1:1 Шаров, 6 

1:2 Чебыкин (Войнов, Новиков), 12

2:2 Бутузов (Алексеев, Галузин), 21

2:3 Новиков, 31

2:4 О'Делл (Шипачев, Войнов), 42

2:5 Чебыкин (Рашевский, Педан), 49

2:6 Чебыкин (Рашевский, Педан), 54

Вратари: Аликин – Еременко.

«Динамо» Рига – «Локомотив» 0:4 (0:4, 0:0, 0:0) 

0:1 Каюмов (Шалунов), 3

0:2 Алексеев (Красковский, Буше), 4

0:3 Иванов (Буше, Рафиков), 5

0:4 Красковский (Буше, Рафиков), 17

«Витязь» – «Автомобилист» 3:4 (0:1, 0:1, 3:1, 0:0) 

0:1 Спунер (Принс, Мэйсек), 6

0:2 Рассейкин (Романцев, Трямкин), 30

1:2 Индрашис (Ойямяки), 43

2:2 Ойямяки (Аалтонен, Кемиляйнен), 47

3:2 Малыхин (Кемиляйнен, Аалтонен), 56

3:3 Белоусов (Трямкин, Блэкер), 58

«Торпедо» – СКА 3:2 (3:1, 0:1, 0:0)

1:0 Леннстрем (Агостино, Шенфельд), 1

1:1 Тимкин (Пыленков), 7

2:1 Гривик (Шенфельд, Чехович), 11

3:1 Гривик (Агостино, Леннстрем), 13

3:2 Воробьев (Кузьменко, Пыленков), 23

«Динамо» Минск – «Ак Барс» 5:2 (1:0, 0:2, 4:0)

1:0 Стремвалль (Кемпе, Граовац), 19

1:1 Бурмистров (Бровкин, Глухов), 27

1:2 Кагарлицкий (Коваленко, Воронков), 28

2:2 Алистров (Варфоломеев, Дерябин), 46

3:2 Стремвалль (Бенгтссон, Бек), 54

4:2 Алистров, 55

5:2 Бек (Кемпе), 59


Рене Тер Велде
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Амур Динамо Мск Локомотив Витязь Автомобилист Торпедо Ак Барс Динамо Минск Динамо Рига (хоккей)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Шары у парня не стальные. В КХЛ игрока оштрафуют за удар клюшкой между ног
Шары у парня не стальные. В КХЛ игрока оштрафуют за удар клюшкой между ног
Хоккей КХЛ
13 сентября 16:39
ЦСКА выиграл четвертый раз кряду, «Металлург» в овертайме дожал «Адмирал»
ЦСКА выиграл четвертый раз кряду, «Металлург» в овертайме дожал «Адмирал»
Хоккей КХЛ
10 сентября 22:48
«Йокерит» в результативном матче обыграл «Куньлунь», «Салават Юлаев» вырвал победу у «Спартака»
«Йокерит» в результативном матче обыграл «Куньлунь», «Салават Юлаев» вырвал победу у «Спартака»
Хоккей КХЛ
9 сентября 22:34
Рижское «Динамо» одолело «Куньлунь», «Спартак» обыграл «Витязь»
Рижское «Динамо» одолело «Куньлунь», «Спартак» обыграл «Витязь»
Хоккей КХЛ
6 сентября 22:45
«Ак Барс» проиграл «Торпедо», «Салават Юлаев» переиграл «Автомобилист»
«Ак Барс» проиграл «Торпедо», «Салават Юлаев» переиграл «Автомобилист»
Хоккей КХЛ
5 сентября 20:15
«Салават Юлаев» в гостях обыграл «Барыс», московское «Динамо» одолело минское
«Салават Юлаев» в гостях обыграл «Барыс», московское «Динамо» одолело минское
Хоккей КХЛ
3 сентября 22:40

Новости: Хоккей

Заявка «Мариуполя» на новый сезон УХЛ
Заявка «Мариуполя» на новый сезон УХЛ
УХЛ
18:36
«Коламбус» расстался с тренером из-за отказа от вакцинации
«Коламбус» расстался с тренером из-за отказа от вакцинации
НХЛ
11:38
Шаманский: «Рулав Одд» ставит перед собой амбициозные цели – не победа в чемпионате, но тоже достойно»
Интервью Шаманский: «Рулав Одд» ставит перед собой амбициозные цели – не победа в чемпионате, но тоже достойно»
УХЛ
08:06
Стартовала продажа билетов на матч «Донбасс» – «Клагенфурт»
Стартовала продажа билетов на матч «Донбасс» – «Клагенфурт»
Лига чемпионов
13 сентября 21:58
Стал известен календарь УХЛ на сезон-2021/22
Стал известен календарь УХЛ на сезон-2021/22
УХЛ
13 сентября 21:46
«Северсталь» в гостях обыграла «Сибирь», а «Металлург» разбил «Нефтехимик»
«Северсталь» в гостях обыграла «Сибирь», а «Металлург» разбил «Нефтехимик»
КХЛ
13 сентября 20:10
Новичок «Сокола»: «Знаю, что наш главный соперник – «Донбасс». Будем с ним бороться с первого же матча»
Новичок «Сокола»: «Знаю, что наш главный соперник – «Донбасс». Будем с ним бороться с первого же матча»
УХЛ
13 сентября 18:38
Шары у парня не стальные. В КХЛ игрока оштрафуют за удар клюшкой между ног
Шары у парня не стальные. В КХЛ игрока оштрафуют за удар клюшкой между ног
КХЛ
13 сентября 16:39
Еще две команды вышли в плей-офф Лиги чемпионов
Еще две команды вышли в плей-офф Лиги чемпионов
Лига чемпионов
13 сентября 15:57
Все новости

Популярные новости

Олимпийский чемпион Верняев готов отказаться от украинского гражданства
Олимпийский чемпион Верняев готов отказаться от украинского гражданства
Спортивная гимнастика
11 сентября 21:33
42
Белодед сразила наповал новой фотосессией
Белодед сразила наповал новой фотосессией
Дзюдо
11 сентября 10:31
13
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
13 сентября 17:26
34
«Ломаченко сделает так, что ты покинешь ринг на носилках». Болельщики уничтожают Лопеса за отказ от реванша
Мнение
«Ломаченко сделает так, что ты покинешь ринг на носилках». Болельщики уничтожают Лопеса за отказ от реванша
Бокс Профессиональный бокс
7 сентября 12:56
10
Российский комментатор Губерниев: «Сборная Украины получит дырку от бублика и проиграет России в трех сетах»
Российский комментатор Губерниев: «Сборная Украины получит дырку от бублика и проиграет России в трех сетах»
Волейбол
11 сентября 15:12
Нереальный здоровяк. Усик накануне боя за четыре пояса выглядит не меньше Джошуа
Нереальный здоровяк. Усик накануне боя за четыре пояса выглядит не меньше Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
12 сентября 09:55
14
Все новости

Анонсы

Чемпионат Европы. Польша — Россия. Видео трансляция
WEB
TV
Чемпионат Европы. Польша — Россия. Видео трансляция
21:30
Лига чемпионов. «Динамо» – «Бенфика». Онлайн трансляция
WEB
Лига чемпионов. «Динамо» – «Бенфика». Онлайн трансляция
22:00
Лига чемпионов. «Шериф» – «Шахтер». Онлайн трансляция
WEB
Лига чемпионов. «Шериф» – «Шахтер». Онлайн трансляция
15 сентября 20:00
Лига чемпионов. «Интер» – «Реал». Онлайн трансляция
WEB
Лига чемпионов. «Интер» – «Реал». Онлайн трансляция
15 сентября 22:00
Сергей Богачук vs Рафаэль Игбокве. Онлайн трансляция
WEB
Сергей Богачук vs Рафаэль Игбокве. Онлайн трансляция
17 сентября 06:00
«Пьяный мастер»
TV
«Пьяный мастер»
17 сентября 22:40
Еженедельник «Мировой бокс»
TV
Еженедельник «Мировой бокс»
18 сентября 10:40
В поисках сокровищ: змеиный остров
TV
В поисках сокровищ: змеиный остров
18 сентября 15:35
Йоэль Ромеро – Фил Дэвис. Онлайн трансляция
WEB
Йоэль Ромеро – Фил Дэвис. Онлайн трансляция
19 сентября 06:00
Джеки Чан в фильме «Пьяный мастер-2»
TV
Джеки Чан в фильме «Пьяный мастер-2»
19 сентября 16:15
Максим Продан – Флориан Марку. Онлайн трансляция
WEB
Максим Продан – Флориан Марку. Онлайн трансляция
25 сентября 20:00
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
WEB
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
25 сентября 22:00
Возвращение легенды. Серхио Мартинес vs Брайан Роуз. Онлайн трансляция
WEB
Возвращение легенды. Серхио Мартинес vs Брайан Роуз. Онлайн трансляция
25 сентября 22:00
Волкановски – Ортега, Шевченко – Мёрфи. Онлайн трансляция
WEB
Волкановски – Ортега, Шевченко – Мёрфи. Онлайн трансляция
26 сентября 06:00