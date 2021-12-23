Буценко о поражении от «Краматорска»: «Возможно повлияла небольшая пауза – ребята немного выпали из тонуса»
Автор дебютной шайбы в истории Суперлиги пополнил ряды клуба УХЛ
Киевский «Сокол» вернул из аренды в «Краматорске» своего защитника
13:19
Глеб Летов / Фото - FacebookКиевский «Сокол» решил вернуть из аренды в «Краматорске» 23-летнего российского защитника Глеба Летова. Об этом сообщает Facebook-аккаунт ФХУ.
Воспитанник пермского «Молота» присоединился к «Соколу» в августе. До переезда в Украину он выступал за казахстанский «Темиртау».
На старте сезона-2021/2022 в УХЛ Глеб Летов сыграл за киевлян восемь матчей и отдал одну результативную передачу.
За «Краматорск» в Суперлиге россиянин провел 4 матча, отличился голом и 4 результативными передачами.
Отметим, что Летов – автор первой шайбы в истории Суперлиги.
Ранее из клубов УХЛ в Суперлигу перешли Никита Кругляков, Даниил Дуюн, Богдан Наливайко, Кирилл Фроленко и Артур Оганджанян.
Накануне бывший чемпион мира по боксу в суперлегком весе Виктор Постол сделал первое вбрасывание в матче хоккейной Суперлиги между СК «Сокол» и «Донбассом».