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04:00 Аризона Койотис - Тампа-Бэй Лайтнинг -:- Перенесен
04:00 Калгари Флэймс - Сиэтл Кракен -:- Перенесен
05:00 Вегас Голден Найтс - Лос-Анджелес Кингс -:- Перенесен
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Автор дебютной шайбы в истории Суперлиги пополнил ряды клуба УХЛ

Киевский «Сокол» вернул из аренды в «Краматорске» своего защитника




Хоккей Хоккейная Суперлига
13:19
Автор дебютной шайбы в истории Суперлиги пополнил ряды клуба УХЛ
Глеб Летов / Фото - Facebook
Киевский «Сокол» решил вернуть из аренды в «Краматорске» 23-летнего российского защитника Глеба Летова. Об этом сообщает Facebook-аккаунт ФХУ.



Воспитанник пермского «Молота» присоединился к «Соколу» в августе. До переезда в Украину он выступал за казахстанский «Темиртау». 

На старте сезона-2021/2022 в УХЛ Глеб Летов сыграл за киевлян восемь матчей и отдал одну результативную передачу.

За «Краматорск» в Суперлиге россиянин провел 4 матча, отличился голом и 4 результативными передачами.

Отметим, что Летов – автор первой шайбы в истории Суперлиги.


Ранее из клубов УХЛ в Суперлигу перешли Никита Кругляков, Даниил Дуюн, Богдан Наливайко, Кирилл Фроленко и Артур Оганджанян.

Накануне бывший чемпион мира по боксу в суперлегком весе Виктор Постол сделал первое вбрасывание в матче хоккейной Суперлиги между СК «Сокол» и «Донбассом».


Владимир Кириченко
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Глеб Летов ХК Краматорск Сокол (Киев)

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