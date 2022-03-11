«Айлендерс» «всухую» разгромили «Коламбус», «Бостон» минимально обыграл «Чикаго»
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Бостон» – «Чикаго» – 4:3 (1:1, 2:1, 1:1)
1:0 Койл (Клифтон) 5
1:1 Дебринкат (Кэйн) 7
1:2 Хэйгл (Дак, Тэйвс) 25
2:2 Ашан (Пастрняк, Маршанд) 32
3:2 Пастрняк (Бержерон, Макэвой) 36
3:3 Хэйгл (Строум, Дебринкат) 44
4:3 Пастрняк (Холл, Бержерон) 60
Вратари: Сваймен 22/25 – Ланкинен 32/36.
«Баффало» – «Вегас» – 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)
1:0 Кребс (Козенс, Хиностроза) 8
1:1 Хаттон 53
2:1 Олофссон (Йокихарью, Окпосо) 57
3:1 Так 60
Вратари: Андерсон 30/31 – Броссуа 21/23.
«Каролина» – «Колорадо» – 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)
1:0 Бир (Фаст) 55
2:0 Ахо 59
Вратари: Раанта 36/36 – Кюмпер 35/36.
«Детройт» – «Миннесота» – 5:6 (3:2, 1:1, 1:2, 0:0, Б 0:2)
0:1 Болди (Годро, Фиала) 2
1:1 Врана (Велено) 7
1:2 Эрикссон Эк 13
2:2 Рэймонд (Неделькович, Ледди) 15
3:2 Врана (Ледди, Гронек) 19
4:2 Рэймонд (Наместников, Ледди) 26
4:3 Зукарелло-Асен (Хартман, Сперджен) 30
4:4 Болди (Голигоски, Годро) 44
4:5 Капризов (Эрикссон Эк, Дамба) 53
5:5 Остерли (Велено, Задина) 58
Вратари: Неделькович 35/40 – Тэлбот 29/34.
«Флорида» – «Филадельфия» – 6:3 (4:0, 0:3, 2:0)
1:0 Верхаг (Экблад, Барков) 4
2:0 Райнхарт (Экблад, Юбердо) 15
3:0 Райнхарт (Барков, Юбердо) 19
4:0 Верхаг 20
4:1 Ван Римсдайк (Хэйс) 30
4:2 Эткинсон (Жиру, Брассар) 33
4:3 Конекны (Ристолайнен, Йорк) 39
5:3 Дюклер (Экблад, Юбердо) 47
6:3 Райнхарт (Экблад, Юбердо) 58
Вратари: Бобровский 34/37 – Харт 31/36.
«Нью-Джерси» – «Виннипег» – 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)
0:1 Диллон (Уилер, Шайфли) 4
1:1 Хьюз (Сиверсон, Братт) 19
1:2 Коннор 40
Вратари: Доус 28/30 – Комри 33/34.
«Оттава» – «Сиэтл» – 4:3 (1:0, 2:0, 0:3, 1:0)
1:0 Норрис (Холден, Ткачак) 9
2:0 Ткачак (Штюцле, Зуб) 26
3:0 Келли 28
3:1 Макканн (Эберле, Данн) 50
3:2 Донато (Гики, Олексяк) 50
3:3 Эпплтон (Блэкуэлл, Гурде) 54
4:3 Норрис (Браун, Шабо) 63
Вратари: Форсберг 30/33 – Дриеджер 23/27.
«Торонто» – «Аризона» – 4:5 (0:2, 1:2, 3:0, 0:1)
0:1 Гальченюк (Майо, Нэш) 3
0:2 Чикран (Гальченюк, Кессел) 5
0:3 Бойд (Шмалц, Келлер) 22
1:3 Энгвалл (Лильегрен, Керфут) 25
1:4 Фишер (Маччелли, Крауз) 32
2:4 Керфут (В. Нюландер, Броди) 44
3:4 Мэттьюс (Бантинг) 49
4:4 В. Нюландер (Керфут) 49
4:5 Чикран (Маччелли) 63
Вратари: Мразек 8/12, Каллгрен 10/11 – Уэджвуд 34/38.
«Айлендерс» – «Коламбус» – 6:0 (1:0, 3:0, 2:0)
1:0 Нелсон (Добсон, Бэйли) 11
2:0 Бэйли (Пулок, Палмиери) 27
3:0 Ли (Бовилье, Пелек) 34
4:0 Пажо (Пулок) 38
5:0 Ли (Пулок, Бовилье) 52
6:0 Ли (Бовилье, Ао) 60
Вратари: Сорокин 25/25 – Корписало 27/33.
«Нэшвилл» – «Анахайм» – 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)
1:0 Дюшен (Гранлунд, Форсберг) 11
2:0 Форсберг (Экхольм, Дюшен) 32
2:1 Хенрик (Махура) 55
3:1 Сиссонс (Жанно, Беннинг) 58
4:1 Дюшен (Йоси, Форсберг) 59
Вратари: Сарос 27/28 – Гибсон 26/29.
«Сент-Луис» – «Рейнджерс» – 6:2 (3:1, 3:1, 0:0)
1:0 Томас (Парайко, Кайру) 14
2:0 Барбашев (Крюг, Саад) 14
3:0 Томас (Тарасенко, Кайру) 16
3:1 Строум (Шестеркин, Фокс) 19
4:1 О′Райлли (Перрон, Шенн) 22
5:1 Уолмэн (О′Райлли, Бортуццо) 28
6:1 Перрон (Шенн, Сканделла) 28
6:2 Миллер (Фокс, Панарин) 33
Вратари: Хуссо 27/29 – Георгиев 16/18, Шестеркин 13/17.
«Калгари» – «Тампа-Бэй» – 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)
1:0 Годро (Андерссон, Тоффоли) 8
1:1 Киллорн (Жозеф, Колтон) 36
2:1 Годро (Ткачак) 40
3:1 Баклунд (Льюис, Гадбрэнсон) 40
4:1 Годро (Андерссон, Линдхольм) 54
Вратари: Маркстрем 30/31 – Ан. Василевский 28/32.
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