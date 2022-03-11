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«Айлендерс» «всухую» разгромили «Коламбус», «Бостон» минимально обыграл «Чикаго»

«Детройт» по буллитам минимально уступил «Миннесоте», «Нэшвилл» разобрался с «Анахаймом»
Хоккей НХЛ
08:00
«Айлендерс» «всухую» разгромили «Коламбус», «Бостон» минимально обыграл «Чикаго»
Фото: NHL

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Бостон» – «Чикаго» – 4:3 (1:1, 2:1, 1:1)

1:0 Койл (Клифтон) 5

1:1 Дебринкат (Кэйн) 7

1:2 Хэйгл (Дак, Тэйвс) 25

2:2 Ашан (Пастрняк, Маршанд) 32

3:2 Пастрняк (Бержерон, Макэвой) 36

3:3 Хэйгл (Строум, Дебринкат) 44

4:3 Пастрняк (Холл, Бержерон) 60

Вратари: Сваймен 22/25 – Ланкинен 32/36.

«Баффало» – «Вегас» – 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)

1:0 Кребс (Козенс, Хиностроза) 8

1:1 Хаттон 53

2:1 Олофссон (Йокихарью, Окпосо) 57

3:1 Так 60

Вратари: Андерсон 30/31 – Броссуа 21/23.

«Каролина» – «Колорадо» – 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)

1:0 Бир (Фаст) 55

2:0 Ахо 59

Вратари: Раанта 36/36 – Кюмпер 35/36.

«Детройт» – «Миннесота» – 5:6 (3:2, 1:1, 1:2, 0:0, Б 0:2)

0:1 Болди (Годро, Фиала) 2

1:1 Врана (Велено) 7

1:2 Эрикссон Эк 13

2:2 Рэймонд (Неделькович, Ледди) 15

3:2 Врана (Ледди, Гронек) 19

4:2 Рэймонд (Наместников, Ледди) 26

4:3 Зукарелло-Асен (Хартман, Сперджен) 30

4:4 Болди (Голигоски, Годро) 44

4:5 Капризов (Эрикссон Эк, Дамба) 53

5:5 Остерли (Велено, Задина) 58

Вратари: Неделькович 35/40 – Тэлбот 29/34.

«Флорида» – «Филадельфия» – 6:3 (4:0, 0:3, 2:0)

1:0 Верхаг (Экблад, Барков) 4

2:0 Райнхарт (Экблад, Юбердо) 15

3:0 Райнхарт (Барков, Юбердо) 19

4:0 Верхаг 20

4:1 Ван Римсдайк (Хэйс) 30

4:2 Эткинсон (Жиру, Брассар) 33

4:3 Конекны (Ристолайнен, Йорк) 39

5:3 Дюклер (Экблад, Юбердо) 47

6:3 Райнхарт (Экблад, Юбердо) 58

Вратари: Бобровский 34/37 – Харт 31/36.

«Нью-Джерси» – «Виннипег» – 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)

0:1 Диллон (Уилер, Шайфли) 4

1:1 Хьюз (Сиверсон, Братт) 19

1:2 Коннор 40

Вратари: Доус 28/30 – Комри 33/34.

«Оттава» – «Сиэтл» – 4:3 (1:0, 2:0, 0:3, 1:0)

1:0 Норрис (Холден, Ткачак) 9

2:0 Ткачак (Штюцле, Зуб) 26

3:0 Келли 28

3:1 Макканн (Эберле, Данн) 50

3:2 Донато (Гики, Олексяк) 50

3:3 Эпплтон (Блэкуэлл, Гурде) 54

4:3 Норрис (Браун, Шабо) 63

Вратари: Форсберг 30/33 – Дриеджер 23/27.

«Торонто» – «Аризона» – 4:5 (0:2, 1:2, 3:0, 0:1)

0:1 Гальченюк (Майо, Нэш) 3

0:2 Чикран (Гальченюк, Кессел) 5

0:3 Бойд (Шмалц, Келлер) 22

1:3 Энгвалл (Лильегрен, Керфут) 25

1:4 Фишер (Маччелли, Крауз) 32

2:4 Керфут (В. Нюландер, Броди) 44

3:4 Мэттьюс (Бантинг) 49

4:4 В. Нюландер (Керфут) 49

4:5 Чикран (Маччелли) 63

Вратари: Мразек 8/12, Каллгрен 10/11 – Уэджвуд 34/38.

«Айлендерс» – «Коламбус» – 6:0 (1:0, 3:0, 2:0)

1:0 Нелсон (Добсон, Бэйли) 11

2:0 Бэйли (Пулок, Палмиери) 27

3:0 Ли (Бовилье, Пелек) 34

4:0 Пажо (Пулок) 38

5:0 Ли (Пулок, Бовилье) 52

6:0 Ли (Бовилье, Ао) 60

Вратари: Сорокин 25/25 – Корписало 27/33.

«Нэшвилл» – «Анахайм» – 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

1:0 Дюшен (Гранлунд, Форсберг) 11

2:0 Форсберг (Экхольм, Дюшен) 32

2:1 Хенрик (Махура) 55

3:1 Сиссонс (Жанно, Беннинг) 58

4:1 Дюшен (Йоси, Форсберг) 59

Вратари: Сарос 27/28 – Гибсон 26/29.

«Сент-Луис» – «Рейнджерс» – 6:2 (3:1, 3:1, 0:0)

1:0 Томас (Парайко, Кайру) 14

2:0 Барбашев (Крюг, Саад) 14

3:0 Томас (Тарасенко, Кайру) 16

3:1 Строум (Шестеркин, Фокс) 19

4:1 О′Райлли (Перрон, Шенн) 22

5:1 Уолмэн (О′Райлли, Бортуццо) 28

6:1 Перрон (Шенн, Сканделла) 28

6:2 Миллер (Фокс, Панарин) 33

Вратари: Хуссо 27/29 – Георгиев 16/18, Шестеркин 13/17.

«Калгари» – «Тампа-Бэй» – 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)

1:0 Годро (Андерссон, Тоффоли) 8

1:1 Киллорн (Жозеф, Колтон) 36

2:1 Годро (Ткачак) 40

3:1 Баклунд (Льюис, Гадбрэнсон) 40

4:1 Годро (Андерссон, Линдхольм) 54

Вратари: Маркстрем 30/31 – Ан. Василевский 28/32.

Рене Тер Велде
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