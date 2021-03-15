«Айлендерс» выиграли у «Нью-Джерси» и продлили победную серию до девяти матчей
НХЛ. Регулярный чемпионат.
«Миннесота» – «Аризона» 4:1 (0:1, 1:0, 3:0)
Шайбы:
0:1 Кессел, 13:27
1:1 Раск (Цуккарелло, Капризов), 26:35
2:1 Бонино (Фиала, Паризе), 46:03
3:1 Фиала (Дамба, Бродин), 51:10, ГБ
4:1 Эрикссон Эк (Паризе, Бьюгстад), 59:55, ПВ
Вратари: Тальбо – Раанта
«Коламбус» – «Даллас» 1:2 Б (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 0:1)
Шайбы:
0:1 Павелски (Кивиранта, Гарднер), 14:28
1:1 Веренски (Джонс, Рословик), 46:49
1:2 Радулов, 65:00, ПБ
Вратари: Корписало – Эттингер
«Нью-Джерси» – «Айлендерс» 2:3 Б (1:2, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1)
Шайбы:
0:1 Беллоуз (Ахо, Эберле), 04:18
1:1 Куокканен (Палмиери, Сиверсон), 05:12, ГБ
1:2 Нельсон (Ледди, Бэйли), 19:58
2:2 Шарангович (Суббан, Куликов), 36:04
2:3 Вальстрём, 65:00, ПБ
Вратари: Уэджвуд – Сорокин
«Оттава» – «Торонто» 4:3 (2:1, 2:0, 0:2)
Шайбы:
1:0 Ткачак, 6:06
2:0 Дзингел (Бишоп, Райлли), 6:13
2:1 Хаймэн (Мэттьюс, Райлли), 11:38
3:1 Батерсон (Штютцле, Ткачак), 25:00, ГБ
4:1 Батерсон (Воланин, Тирни), 25:53
4:2 Хаймэн (Нюландер, Таварес), 54:40
4:3 Таварес (Марнер, Райлли), 57:48
Вратари: Даккорд – Хатчинсон (Андерсен)
«Детройт» – «Каролина» 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)
Шайбы:
0:1 Хэмилтон, 35:13
0:2 Нидеррайтер (Ахо, Славин), 41:37
1:2 Манта (Гронек, Гленденинг), 59:50
Вратари: Бернье – Неделькович
«Колорадо» – «Лос-Анджелес» 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)
Шайбы:
1:0 Кадри (Бураковски, Ренуф), 11:05
2:0 Бураковски (Кадри, Саад), 34:05
3:0 Донской (Ренуф, Ничушкин), 37:09
3:1 Макдермид (Копитар, Иафалло), 46:07
4:1 Маккиннон (Рантанен, Ландеског), 56:41, ПВ
Вратари: Грубауэр – Питерсен