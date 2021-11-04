«Баффало» и «Вегас» провернули одну из самых больших сделок года

Ключевое лицо обмена – форвард Джек Айкел

Фото: Getty Images

«Баффало» договорился об обмене форварда Джека Айкела в «Вегас» на форвардов Алекса Така и Пэйтона Кребса, а также два драфт-пика – первого раунда 2022 года и третьего раунда 2023 года. Об этом сообщил Даррен Дреггер в Twitter.

Айкел не сможет сразу же дебютировать за «Вегас». Вскоре форварду сделают операцию по замене межпозвоночного диска, и ожидается, что он вернется после олимпийского перерыва.

Ранее «Баффало» лишил Айкела статуса капитана команды. Между клубом и хоккеистом были разногласия по вопросу лечения грыжи межпозвоночного диска, от которой страдает игрок. «Вегас» же согласился пойти на все условия форварда ради его прихода в команду.

Напомним, летом «Вегас» задрафтовал украинца Артура Чолача.