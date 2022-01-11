«Балый Барс» в гостях уверенно разобрался с «Альтаиром»
В рамках регулярного чемпионата хоккейной Суперлиги Париматч «Альтаир» дома проиграл белоцерковскому «Белому Барсу» со счетом 1:5.
Гостям из Белой Церкви удалось открыть счет в первые 10 минут матча после броска Владислава Куцевича. Вскоре они удвоили и утроили свое преимущество. Сначала в меньшинстве забросил Дмитрий Попережай, а затем Юрий Качан отправил шайбу в верхний угол ворот.
Во втором периоде команды много атаковали, но голом отметились «Барсы» – Качан оформил дубль. В финальной двадцатиминутке команды обменялись голами Сергея Кулешова и Ильи Крикли.
Отметим, что это уже второе поражение «Альтаира» от «Белого Барса». Ранее в Белой Церкви они уступили со счетом 2:3.
Суперлига. Регулярный чемпионат
«Альтаир» – «Белый Барс» 1:5 (0:3, 0:1, 1:1)
Шайбы:
0:1 Куцевич (Говорушко, Попережай), 06:27;
0:2 Попережай, 11:24 ГМ;
0:3 Качан (Лесников, Брага), 14:28;
0:4 Качан (Геворкян, Семенов), 29:25;
0:5 Кулешов (Говорушко, Грицюк), 41:26 ГБ;
1:5 Крикля (Трандафилов, Сидоренко), 48:20 ГБ.
Вратари: Дьяченко (Терлецкий - с 41:26) – Полгородник (Квасенко)
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