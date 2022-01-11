«Балый Барс» в гостях уверенно разобрался с «Альтаиром»

Хозяева смогли ответить лишь одним голом на пять взятий ворот у гостей

Фото: Суперлига

В рамках регулярного чемпионата хоккейной Суперлиги Париматч «Альтаир» дома проиграл белоцерковскому «Белому Барсу» со счетом 1:5.



Гостям из Белой Церкви удалось открыть счет в первые 10 минут матча после броска Владислава Куцевича. Вскоре они удвоили и утроили свое преимущество. Сначала в меньшинстве забросил Дмитрий Попережай, а затем Юрий Качан отправил шайбу в верхний угол ворот.

Во втором периоде команды много атаковали, но голом отметились «Барсы» – Качан оформил дубль. В финальной двадцатиминутке команды обменялись голами Сергея Кулешова и Ильи Крикли.

Отметим, что это уже второе поражение «Альтаира» от «Белого Барса». Ранее в Белой Церкви они уступили со счетом 2:3.

Суперлига. Регулярный чемпионат

«Альтаир» – «Белый Барс» 1:5 (0:3, 0:1, 1:1)

Шайбы:

0:1 Куцевич (Говорушко, Попережай), 06:27;

0:2 Попережай, 11:24 ГМ;

0:3 Качан (Лесников, Брага), 14:28;

0:4 Качан (Геворкян, Семенов), 29:25;

0:5 Кулешов (Говорушко, Грицюк), 41:26 ГБ;

1:5 Крикля (Трандафилов, Сидоренко), 48:20 ГБ.

Вратари: Дьяченко (Терлецкий - с 41:26) – Полгородник (Квасенко)



