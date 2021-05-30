Дания в результативном 3-м периоде вырвала волевую победу над Беларусью
Беларусь потерпела четвертое поражение подряд и потеряла шансы на выход в плей-офф ЧМ-2021
Швейцария одержала убедительную победу
18:28
Чемпионат мира. Группа А:
Беларусь – Швейцария 0:6 (0:2, 0:2, 0:2)
0:1 – Бертши (Херцог, Шерви) – 00:36,
0:2 – Вермин (Майер) – 18:01,
0:3 – Андригетто (Вермин) – 21:09,
0:4 – Хофманн (Корви) – 32:15,
0:5 – Вермин (Майер) – 52:03,
0:6 – Херцог (Хишер – мен.) – 57:43,
Вратари: Шостак (Колосов – 21:09) – Дженони.
Беларусь лишилась шансов пробиться в плей-офф чемпионата мира по хоккею, разгромно проиграв команде Швейцарии в поединке группы А на ЧМ-2021.
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