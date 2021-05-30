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Беларусь потерпела четвертое поражение подряд и потеряла шансы на выход в плей-офф ЧМ-2021

Швейцария одержала убедительную победу
Хоккей Чемпионат мира
18:28
Беларусь потерпела четвертое поражение подряд и потеряла шансы на выход в плей-офф ЧМ-2021

Чемпионат мира. Группа А:

Беларусь – Швейцария 0:6 (0:2, 0:2, 0:2)

0:1 – Бертши (Херцог, Шерви) – 00:36,

0:2 – Вермин (Майер) – 18:01,

0:3 – Андригетто (Вермин) – 21:09,

0:4 – Хофманн (Корви) – 32:15,

0:5 – Вермин (Майер) – 52:03,

0:6 – Херцог (Хишер – мен.) – 57:43,

Вратари: Шостак (Колосов – 21:09) – Дженони.

Беларусь лишилась шансов пробиться в плей-офф чемпионата мира по хоккею, разгромно проиграв команде Швейцарии в поединке группы А на ЧМ-2021.

Александр Сукманский
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Теги

сборная Беларуси (хоккей) сборная Швейцарии (хоккей)

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