Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Беларусь уступила Польше в дебюте олимпийской квалификации

Полякам удалось вырвать победу в последние пять минут матча
Olympics Пекин-2022
19:39
Беларусь уступила Польше в дебюте олимпийской квалификации
Фото: IIHF

В первом матче квалификации к Олимпийским играм-2022 в Пекине сборная Беларуси минимально уступила команде Польши.

Единственную шайбу поляки забросили на 55-й минуте матча усилиями Филипа Коморски. При этом, настоящим героем матча стал вратарь Польши Джон Мюррей, отразивший 46 бросков.

27 августа Беларусь сыграет с Австрией, а Польша проведет матч против Словакии.

Олимпийская квалификация

Беларусь – Польша 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

Шайбы:

0:1 Коморски (Лышчарчик), 54:59

Вратари: Тэйлор – Мюрей

Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

сборная Польши (хоккей) сборная Беларуси (хоккей)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости: Хоккей

Беларусь уступила Польше в дебюте олимпийской квалификации
Беларусь уступила Польше в дебюте олимпийской квалификации
Пекин-2022
19:39
Открытый кубок Донбасса. Все матчи турнира на XSPORT. Видео трансляция
Открытый кубок Донбасса. Все матчи турнира на XSPORT. Видео трансляция
УХЛ
19:21
«Донбасс» представил новую форму для дебютного сезона в Лиге чемпионов
«Донбасс» представил новую форму для дебютного сезона в Лиге чемпионов
Лига чемпионов
17:57
Лига чемпионов. «Млада Болеслав» – «Фрелунда». Видео трансляция
Лига чемпионов. «Млада Болеслав» – «Фрелунда». Видео трансляция
Лига чемпионов
17:53
Ногачев: «Победа на турнире – результат нашей командной работы»
Ногачев: «Победа на турнире – результат нашей командной работы»
УХЛ
14:38
Защитник с опытом игры в КХЛ пополнил ряды «Донбасса»
Защитник с опытом игры в КХЛ пополнил ряды «Донбасса»
УХЛ
13:36
«Сокол» проиграл заключительный матч на турнире в Беларуси
«Сокол» проиграл заключительный матч на турнире в Беларуси
УХЛ
07:40
Молодежная сборная Украины в результативном матче уступила Венгрии
Молодежная сборная Украины в результативном матче уступила Венгрии
Сборная Украины
25 августа 22:42
Выбранный на драфте «Вегасом» украинец Чолач следующий сезон проведет в «Барри Кольтс»
Выбранный на драфте «Вегасом» украинец Чолач следующий сезон проведет в «Барри Кольтс»
Украинцы в иностранных клубах
25 августа 22:26
Все новости

Популярные новости

Редкач: «Усик приехал домой к Ломаченко и платил ему за то, что живет у него»
Редкач: «Усик приехал домой к Ломаченко и платил ему за то, что живет у него»
Бокс Профессиональный бокс
21 августа 19:43
53
«Такой же джеб, рост и навыки». Усик нашел в Африке бойца, идеально похожего на Джошуа
Тема дня
«Такой же джеб, рост и навыки». Усик нашел в Африке бойца, идеально похожего на Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
21 августа 12:30
Украинский экс-претендент на пояс WBO уничтожил соперника в первом раунде – отправил в глухой нокаут
Украинский экс-претендент на пояс WBO уничтожил соперника в первом раунде – отправил в глухой нокаут
Бокс Профессиональный бокс
21 августа 12:47
Почти рекордный. Усик показал свой вес за месяц до поединка с Джошуа
Почти рекордный. Усик показал свой вес за месяц до поединка с Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
23 августа 16:10
3
«Курит траву больше пятидесяти лет». Красюк рассказал, что помогает промоутеру Ломаченко оставаться лучшим в своем деле
«Курит траву больше пятидесяти лет». Красюк рассказал, что помогает промоутеру Ломаченко оставаться лучшим в своем деле
Бокс Профессиональный бокс
19 августа 19:35
30
Пакьяо смотрел бой Хижняка и не нашел места комплиментам: «У него нет стиля, нет защиты»
Интервью
Пакьяо смотрел бой Хижняка и не нашел места комплиментам: «У него нет стиля, нет защиты»
Бокс Профессиональный бокс
19 августа 15:51
8
Все новости