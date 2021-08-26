«Сокол» проиграл заключительный матч на турнире в Беларуси
Беларусь уступила Польше в дебюте олимпийской квалификации
Полякам удалось вырвать победу в последние пять минут матча
19:39
Фото: IIHF
В первом матче квалификации к Олимпийским играм-2022 в Пекине сборная Беларуси минимально уступила команде Польши.
Единственную шайбу поляки забросили на 55-й минуте матча усилиями Филипа Коморски. При этом, настоящим героем матча стал вратарь Польши Джон Мюррей, отразивший 46 бросков.
27 августа Беларусь сыграет с Австрией, а Польша проведет матч против Словакии.
Олимпийская квалификация
Беларусь – Польша 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)
Шайбы:
0:1 Коморски (Лышчарчик), 54:59
Вратари: Тэйлор – Мюрей
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