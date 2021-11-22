«Белый Барс» добыл первую победу в сезоне, обыграв в серии буллитов «Днепр»
Белоцерковский «Белый Барс» добыл первую победу в сезоне, обыграв в серии буллитов «Днепр» в матче регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги.
«Барсы» могли праздновать победу еще в основное время встречи, однако вратарь команды Василий Полгородник грубо ошибся и позволил «щукам» сравнять счет под занавес третьего периода.
Голкипер хозяев исправился в серии буллитов, где не пропустил ни одной шайбы. В то же время его партнеры по команде дважды прошили Эдуарда Захарченко.
УХЛ. Регулярный чемпионат:
«Белый Барс» – «Днепр» 3:2 ПБ (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0)
1:0 Стецюра (Попережай), 05:58;
1:1 Саврицкий (Ратушный, Голубич), 10:57;
2:1 Качан (Гребеник, Куцевич), 32:46;
2:2 Булах (Кирющенков, Павлов),
56:46; Стецюра - решающий буллит
«Белый Барс»: Полгородник (Сушак); Бородай – Качан – Куцевич, Гребеник – Киселёв, Попережай – Стецюра – Брага, Трошкин – Алексюк, Лесников – Удовиченко, Собко – Грицюк, Шевчук, Койда – Собченко – Бойко, Козловский – Ищенко
«Днепр»: Писаренко (Захарченко); Целогородцев – Алдамжаров – Хамматов, Саврицкий – Голубич, Зайцев – Кирющенков – Сёмочкин, Павлов – Ратушный, Булах – Тищенко – Дворник, Панков – Кардашов, Кашевко – Русаков, Кругляков – Будько
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