«Белый Барс» добыл первую победу в сезоне, обыграв в серии буллитов «Днепр»

Основное время матча завершилось результативной ничьей 2:2

Фото: УХЛ

Белоцерковский «Белый Барс» добыл первую победу в сезоне, обыграв в серии буллитов «Днепр» в матче регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги.

«Барсы» могли праздновать победу еще в основное время встречи, однако вратарь команды Василий Полгородник грубо ошибся и позволил «щукам» сравнять счет под занавес третьего периода.

Голкипер хозяев исправился в серии буллитов, где не пропустил ни одной шайбы. В то же время его партнеры по команде дважды прошили Эдуарда Захарченко.

УХЛ. Регулярный чемпионат:

«Белый Барс» – «Днепр» 3:2 ПБ (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0)

1:0 Стецюра (Попережай), 05:58;

1:1 Саврицкий (Ратушный, Голубич), 10:57;

2:1 Качан (Гребеник, Куцевич), 32:46;

2:2 Булах (Кирющенков, Павлов),

56:46; Стецюра - решающий буллит



«Белый Барс»: Полгородник (Сушак); Бородай – Качан – Куцевич, Гребеник – Киселёв, Попережай – Стецюра – Брага, Трошкин – Алексюк, Лесников – Удовиченко, Собко – Грицюк, Шевчук, Койда – Собченко – Бойко, Козловский – Ищенко

«Днепр»: Писаренко (Захарченко); Целогородцев – Алдамжаров – Хамматов, Саврицкий – Голубич, Зайцев – Кирющенков – Сёмочкин, Павлов – Ратушный, Булах – Тищенко – Дворник, Панков – Кардашов, Кашевко – Русаков, Кругляков – Будько