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«Белый Барс» добыл сенсационную победу над СК «Сокол» в овертайме

Победу «барсам» принес Дмитрий Попережай
Хоккей Хоккейная Суперлига
19:30
«Белый Барс» добыл сенсационную победу над СК «Сокол» в овертайме
Фото: hsl.com.ua

Сегодня, 30 января, в Броварах в рамках 16-го тура хоккейной Суперлиги Париматч СК «Сокол» принимал белоцерковский «Белый Барс».

«Белый Барс» показал свой настрой взять очки в матче с СК «Сокол» еще на второй минуте первого периода – Владимир Алексюк распечатал ворота Артура Оганджаняна. Однако, киевляне смогли быстро не только сравнять счет, но и выйти вперед с преимуществом в две шайбы – голы на свой счет записали Роман Халиков, Тигран Манукян и Иван Беляков. Тем не менее, белоцерковцы еще до конца первой двадцатиминутки смогли отыграть одну шайбу – счет до минимальных 2:3 сократил Владислав Брага.

На старте второго периода киевляне снова вернули себе преимущество в две шайбы благодаря голу Алексанжра Панкова. После четвертой пропущенной шайбы «барсы» перехватили инициативу и показали характер – Дмитрий Попережай и Юрий Качан сравняли счет на табло в Броварах. Тем не менее, под конец второго отрезка встречи СК «Сокол» реализовал большинство и сделал счет 5:4 в свою пользу.

Более 10 минут в третьем периода команды отыграли на встречных курсах, стараясь изменить счет на табло. И под завесу периода это вышло у «Белого Барса», который усилиями Валентина Никонорова во второй раз в матче вернул на табло паритет. До конца основного времени клубы так и не смогли определить победителя, переведя матч в овертайм.

В дополнительном времени судьбу победителя матча решил штрафной бросок в исполнении Дмитрия Попережая. Хоккеист переиграл голкипера киевлян и принес сенсационную победу своей команде.

СК «Сокол» – «Белый Барс» 5:6 ОТ (3:2, 2:2, 0:1, 0:1)

Шайбы:

0:1 Алексюк (Семенов, Зинченко), 01:52;

1:1 Халиков (Марченков), 03:54;

2:1 Манукян (Беляков, Швецов, меньш.), 08:45;

3:1 Беляков (Швецов), 16:01;

3:2 Брага (Качан), 16:35;

4:2 Панков (Шахворостов, Мицкевич), 23:21;

4:3 Попережай, 33:54;

4:4 Качан (Зинченко), 34:25;

5:4 Мицкевич (Панков, Шахворостов, больш.), 38:49;

5:5 Никоноров (Семенов, Говорушко), 55:33;

5:6 Попережай (штраф.бросок). 

СК «Сокол»: Оганджанян (Яковлев с 34:25); Мицкевич - Халиков, Амиров - Петрухно (К), Дорофеев (А) - Фроленко; Шахворостов - Собченко - Панков, Мельников - Иванов - Марченков, Манукян - Беляков - Швецов, Олейник - Хирса.

«Белый Барс»: Полгородник (Квасенко); Кулешов - Наливайко, Алексюк (А) - Шистеров, Грицюк - Селин, Собко - Зинченко; Говорушко - Куцевич (К) - Никоноров, Попережай - Семенов - Геворкян, Брага - Качан - Маландин, Удовиченко, Курах.

Рене Тер Велде
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