«Белый Барс» добыл сенсационную победу над СК «Сокол» в овертайме
Сегодня, 30 января, в Броварах в рамках 16-го тура хоккейной Суперлиги Париматч СК «Сокол» принимал белоцерковский «Белый Барс».
«Белый Барс» показал свой настрой взять очки в матче с СК «Сокол» еще на второй минуте первого периода – Владимир Алексюк распечатал ворота Артура Оганджаняна. Однако, киевляне смогли быстро не только сравнять счет, но и выйти вперед с преимуществом в две шайбы – голы на свой счет записали Роман Халиков, Тигран Манукян и Иван Беляков. Тем не менее, белоцерковцы еще до конца первой двадцатиминутки смогли отыграть одну шайбу – счет до минимальных 2:3 сократил Владислав Брага.
На старте второго периода киевляне снова вернули себе преимущество в две шайбы благодаря голу Алексанжра Панкова. После четвертой пропущенной шайбы «барсы» перехватили инициативу и показали характер – Дмитрий Попережай и Юрий Качан сравняли счет на табло в Броварах. Тем не менее, под конец второго отрезка встречи СК «Сокол» реализовал большинство и сделал счет 5:4 в свою пользу.
Более 10 минут в третьем периода команды отыграли на встречных курсах, стараясь изменить счет на табло. И под завесу периода это вышло у «Белого Барса», который усилиями Валентина Никонорова во второй раз в матче вернул на табло паритет. До конца основного времени клубы так и не смогли определить победителя, переведя матч в овертайм.
В дополнительном времени судьбу победителя матча решил штрафной бросок в исполнении Дмитрия Попережая. Хоккеист переиграл голкипера киевлян и принес сенсационную победу своей команде.
СК «Сокол» – «Белый Барс» 5:6 ОТ (3:2, 2:2, 0:1, 0:1)
Шайбы:
0:1 Алексюк (Семенов, Зинченко), 01:52;
1:1 Халиков (Марченков), 03:54;
2:1 Манукян (Беляков, Швецов, меньш.), 08:45;
3:1 Беляков (Швецов), 16:01;
3:2 Брага (Качан), 16:35;
4:2 Панков (Шахворостов, Мицкевич), 23:21;
4:3 Попережай, 33:54;
4:4 Качан (Зинченко), 34:25;
5:4 Мицкевич (Панков, Шахворостов, больш.), 38:49;
5:5 Никоноров (Семенов, Говорушко), 55:33;
5:6 Попережай (штраф.бросок).
СК «Сокол»: Оганджанян (Яковлев с 34:25); Мицкевич - Халиков, Амиров - Петрухно (К), Дорофеев (А) - Фроленко; Шахворостов - Собченко - Панков, Мельников - Иванов - Марченков, Манукян - Беляков - Швецов, Олейник - Хирса.
«Белый Барс»: Полгородник (Квасенко); Кулешов - Наливайко, Алексюк (А) - Шистеров, Грицюк - Селин, Собко - Зинченко; Говорушко - Куцевич (К) - Никоноров, Попережай - Семенов - Геворкян, Брага - Качан - Маландин, Удовиченко, Курах.
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