«Белый Барс» едва не сотворил чудо-камбэк в матче против «Мариуполя»
«Мариуполь» на выезде обыграл «Белый Барс» в матче регулярного чемпионата Суперлиги Parimatch.
В середине третьего периода счет был 6:2 в пользу «стальных чаек», однако хозяева проявили характер и сумели вернуться в игру. Они сократили отставание до минимума и даже имели шанс отыграться, но команда Сергея Витера устояла.
Как итог – победа «Мариуполя», который в пятый раз в сезоне Суперлиги обыграл «Белый Барс».
Суперлига. Регулярный чемпионат:
«Белый Барс» – «Мариуполь» 5:6 (0:3, 1:2, 4:1)
0:1 Бойко (Милёхин), 02:56;
0:2 Бойко (Щербатов), 15:58;
0:3 Костиков (Лысенко, Коваленко), 18:09;
1:3 Шистеров (Осипов), 20:52;
1:4 Костиков (Твердохлебов, Декало, больш.), 22:52;
1:5 Костиков (Твердохлебов), 26:57;
2:5 Осипов (Удовиченко, Говорушко, больш.), 43:30;
2:6 Коваленко (Щербатов, больш.), 47:36;
3:6 Попережай (Алексюк, больш.), 48:48;
4:6 Зинченко (Осипов, Попережай, больш.), 52:33;
5:6 Семенов, больш., 57:12
«Белый Барс»: Полгородник (Квасенко); Шистеров - Зинченко, Грицюк - Алексюк (А), Селин - Кулешов, Собко - Курах; Говорушко - Семенов - Попережай, Осипов - Куцевич (К) - Никоноров, Брага - Качан - Маландин, Мисюк - Лесников (А) - Удовиченко.
«Мариуполь»: Трифонов (Дуве); Алексеев - Кудряшов, Артамонов - Тунхузин, Декало - Лысенко, Зуев - Филимонов; Милехин - Бойко - Щербатов (А), Чердак - Мазур (К) - Казаковцев (А), Костиков - Коваленко - Тютченко, Ружников - Твердохлебов - Янишевский.
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