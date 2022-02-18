«Белый Барс» едва не сотворил чудо-камбэк в матче против «Мариуполя»

Белоцерковцам практически удалось отыграть дефицит в четыре шайбы

Фото: пресс-служба Суперлиги

«Мариуполь» на выезде обыграл «Белый Барс» в матче регулярного чемпионата Суперлиги Parimatch.

В середине третьего периода счет был 6:2 в пользу «стальных чаек», однако хозяева проявили характер и сумели вернуться в игру. Они сократили отставание до минимума и даже имели шанс отыграться, но команда Сергея Витера устояла.

Как итог – победа «Мариуполя», который в пятый раз в сезоне Суперлиги обыграл «Белый Барс».

Турнирная таблица Суперлиги.

Суперлига. Регулярный чемпионат:

«Белый Барс» – «Мариуполь» 5:6 (0:3, 1:2, 4:1)

0:1 Бойко (Милёхин), 02:56;

0:2 Бойко (Щербатов), 15:58;

0:3 Костиков (Лысенко, Коваленко), 18:09;

1:3 Шистеров (Осипов), 20:52;

1:4 Костиков (Твердохлебов, Декало, больш.), 22:52;

1:5 Костиков (Твердохлебов), 26:57;

2:5 Осипов (Удовиченко, Говорушко, больш.), 43:30;

2:6 Коваленко (Щербатов, больш.), 47:36;

3:6 Попережай (Алексюк, больш.), 48:48;

4:6 Зинченко (Осипов, Попережай, больш.), 52:33;

5:6 Семенов, больш., 57:12

«Белый Барс»: Полгородник (Квасенко); Шистеров - Зинченко, Грицюк - Алексюк (А), Селин - Кулешов, Собко - Курах; Говорушко - Семенов - Попережай, Осипов - Куцевич (К) - Никоноров, Брага - Качан - Маландин, Мисюк - Лесников (А) - Удовиченко.

«Мариуполь»: Трифонов (Дуве); Алексеев - Кудряшов, Артамонов - Тунхузин, Декало - Лысенко, Зуев - Филимонов; Милехин - Бойко - Щербатов (А), Чердак - Мазур (К) - Казаковцев (А), Костиков - Коваленко - Тютченко, Ружников - Твердохлебов - Янишевский.