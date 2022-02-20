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«Белый Барс» одержал сенсационную победу над «Краматорском»

«Барсы» впервые в сезоне обыграли краматорчан
Хоккей Хоккейная Суперлига
15:30
«Белый Барс» одержал сенсационную победу над «Краматорском»
Фото: hsl.com.ua

Сегодня, 20 февраля, в рамках 24-го тура хоккейной Суперлиги Париматч «Белый Барс» сыграл с «Краматорском».

В первом периоде команды обменивались моментами у ворот друг друга. «Краматорск» наседал на владения Германа Квасенко, стараясь выйти вперед, но белоцерковцы не дали забросить шайбу. Разница бросков в створ ворот составила 17:6 в пользу гостей. На перерыв команды ушли, не определив лидера игрового отрезка.

Во втором периоде краматорчане не сбавляли обороты, атакуя ворота «Белого Барса». Подопечные Константина Буценко не отдавали инициативу, и Юрий Качан реализовал большинство, выведя свою команду вперед. Хозяева уверенно увеличили свое преимущество – Артем Осипов направил шайбу в ворота Кирилла Кучера.

В завершающей двадцатиминутке обе команды не сбавляли темп. Подопечные Олега Тимченко старались сократить отрыв. На последней минуте третьего периода Ярослав Сергиевский, играя в формате 6 на 4, забросил шайбу в ворота Германа Квасенко. Однако, краматорчане не смогли сравнять счет и перевести игру в овертайм, а матч завершился со счетом 2:1 в пользу «барсов».

«Белый Барс» – «Краматорск» 2:1 (0:0; 2:0; 0:1)

Шайбы:

1:0 Качан (Осипов, больш.), 29:10;

2:0 Осипов (Маландин), 34:47;

2:1 Сергиевский, 59:34.

«Белый Барс»: Квасенко (Полгородник); Алексюк (А) - Селин, Кулешов - Грицюк (А), Шистеров - Зинченко, Собко; Брага - Качан - Маландин, Осипов - Куцевич (К) - Попережай, Говорушко - Семенов - Удовиченко, Мисюк - Лесников - Курах.

«Краматорск»: Кучер (Трус); Ваулин - Бердникс, Мальцев - Бабрусев, Афанасьев (А) - Фирсов, Кобыльник - Кругляков; Столяренко (К) - Афанасьев - Градусов, Градович - Сергиевский - Семочкин, Жвачкин (А) - Калинычев - Гриценко, Целогородцев - Середницкий - Тимченко.

Рене Тер Велде
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