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«Белый Барс» опубликовал заявку на Кубок Азовского моря
Коллектив привезет на турнир 18 игроков
Фото: facebook.com/uhslua
С 3 по 5 декабря в Мариуполе пройдет Кубок Азовского моря. В заявке «Белого Барса» на предстоящий турнир 18 игроков, сообщает Facebook Хоккейной Суперлиги Украины.
Заявка «Белого Барса» на Кубок Азовского моря:
Вратари:
Герман Квасенко
Василий Полгородник
Защитники:
Артем Неверов
Богдан Грицюк
Назар Собко
Владимир Алексюк
Богдан Наливайко
Станислав Садовиков
Нападающие:
Владислав Куцевич
Юрий Качан
Андрей Удовиченко
Никита Лесников
Владислав Брага
Дмитрий Попережай
Вениамин Трандафилов
Руслан Ромащенко
Никита Олейник
Илья Собченко
Напомним, что до хоккейная Суперлига Украины начнется в первой декаде декабря.