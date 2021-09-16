«Белый Барс» подал заявку на сезон 2021/22
«Белый Барс» подал заявку игроков на сезон 2021/22. В распоряжении Константина Буценко 26 хоккеистов – 3 вратаря, 8 защитников и 15 нападающих.
Вратари:
1. Пастушенко Денис (18.11.2004 г.)
20. Полгородник Василий (14.01.2003 г.)
30. Сулима Ярослав (11.08.2002 г.)
Защитники:
3. Киселев Арсений (17.06.2004 г.)
4. Будько Кирилл (27.03.2001 г.)
5. Трошкин Владимир (02.09.2004 г.)
11. Ядловский Максим (10.11.1996 г.)
19. Гребеник Артем (04.06.2002 г.)
22. Козловский Артем (09.06.2004 г.)
24. Грицюк Богдан (01.03.2000 г.)
26. Дахновский Алексей (02.09.2004 г.)
28. Собко Назар (06.03.2001 г.)
Нападающие:
7. Брага Владислав (04.09.2001 г.)
8. Куцевич Владислав (08.04.1994 г.)
10. Удовиченко Андрей (10.03.1999 г.)
12. Бойко Руслан (20.08.2003 г.)
13. Качан Юрий (13.01.1998 г.)
14. Тищенко Даниил (29.07.2000 г.)
16. Собченко Илья (28.06.2005 г.)
17. Бородай Денис (10.07.2002 г.)
18. Андрющенко Борис (15.05.2003 г.)
21. Грабовецкий Артем (21.08.2003 г.)
23. Попережай Дмитрий (03.06.2001 г.)
25. Баглай Антон (09.12.2004 г.)
27. Фурсенко Павел (20.12.2002 г.)
29. Койда Александр (18.06.2003 г.)
Первый матч сезона «Белый Барс» сыграет в субботу, 18 сентября, против «Мариуполя». Начало встречи – в 16:00, а прямая трансляция будет доступна на сайте XSPORT.ua.
Напомним, самая большая заявка на сезон у «Донбасса», самая маленькая – «Днепра».
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