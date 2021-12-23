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«Белый Барс» подписал 22-летнего защитника

В прошлом сезоне игрок выступал в Турции

Хоккей Хоккейная Суперлига
23 декабря 22:54
«Белый Барс» подписал 22-летнего защитника
Сергей Кулешов

Хоккейная Суперлига Париматч объявила о переходе в белоцерковский «Белый Барс» 22-летнего защитника Сергея Кулешова.

В сезоне-2020/21 хоккеист играл в чемпионате Турции за «ББ Ерзурум», в составе которого сыграл 12 матчей регулярного чемпионата, набрав 16 (6+10) очков. Клуб украинца в турнирной таблице занял четвертое место.

Также защитник выступал в НМХЛ и чемпионатах России U16 и U17.

В «Белом Барсе» Кулешов получил номер «3».

Напомним, «Белый Барс» 24 декабря сыграет против донецкого «Донбасса». Начало матча – в 18:45. В прямом эфире игру покажет телеканал XSPORT+.

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