Тренер «Кременчуга» – после 10:1: «Предупреждали ребят, что «Белый Барс» просто так не сдается»
«Белый Барс» подписал контракты с пятью игроками
Также белоцерковцы отзаявили одного нападающего
«Белый Барс» / Фото - УХЛ«Белый Барс» обнародовал дозаявочный список команды. Об этом сообщает официальный сайт УХЛ.
Белоцерковцы подписали соглашения с защитниками Артемом Ищенко, Кириллом Мащенко и Дмитрием Шевчуком, нападающим Сергеем Стецюрой и вратарем Назарием Сушаком.
Также «барсы» отзаявили нападающего 20-летнего нападающего Даниила Тищенко, который сыграл в составе команды 7 матчей и не отметился результативными действиями.
Напомним, следующий матч «Белый Барс» проведет 13 октября против киевского «Сокола». Начало поединка - в 18:45. Прямая трансляция будет доступна на сайте XSPORT.ua и на канале XSPORT+.
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