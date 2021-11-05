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«Белый Барс» продемонстрировал характер, но не смог справиться с «Мариуполем»

Дублем отметился Роман Алексеев
Хоккей УХЛ
21:50
«Белый Барс» продемонстрировал характер, но не смог справиться с «Мариуполем»
Фото: УХЛ

Сегодня, 5 ноября, в заключительном матче 15-го тура Украинской хоккейной лиги сошлись «Мариуполь» и «Белый Барс».

«Мариуполь» начал встречу с двух быстрых заброшенных шайб – по очереди в воротах Семена Майко отличились Сергей Твердохлебов и Владимир Чердак. Однако, в середине периода «Белый Барс» смог взять игру под свой контроль – Алексей Дахновский и Сергей Стецюра сравняли счет на табло. Создалось впечатление, что команды уйдут на перерыв с равным счетом, но хозяевам все же удалось выйти вперед – Никита Милехин установил на табло 3:2 по итогам первого отрезка. 

Во второй двадцатиминутке команды обменялись точными попаданиями – на гол Романа Алексеева своим броском ответил Денис Бородай. На второй перерыв соперники вновь ушли с минимальным преимуществом хозяев.

На старте третьего отрезка встречи «Мариуполь» вернул себе преимущество в две шайбы – дубль оформил Алексеев. После этого белоцерковцы посыпались и пропустили еще трижды – финальный счет 8:3 на табло установили Назар РужниковАлексей Янишевский и Максим Кудряшов

«Мариуполь» – «Белый Барс» 8:3 (3:2, 1:1, 4:0)

Шайбы:

1:0 Твердохлебов (Щербатов, Мазур), 03:36;

2:0 Чердак (Алексеев, Тютченко), 11:08;

2:1 Дахновский (Бородай), 11:41;

2:2 Стецюра (Попережай), 11:54;

3:2 Милехин (Твердохлебов), 17:27;

4:2 Алексеев (Щербатов, больш.), 27:45;

4:3 Бородай (Куцевич, Качан), 39:11;

5:3 Алексев (Милехин), 40:42;

6:3 Ружников (Бабинец, Янишевский), 45:51;

7:3 Янишевский (Алексеев), 48:57;

8:3 Кудряшов (Лысенко, Мазур), 59:04

«Мариуполь»: Дуве (Квасенко); Артамонов - Кудряшов, Алексеев - Лысенко, Декало - Матусевич, Зуев - Олендаренко; Милёхин - Мазур (К) - Щербатов (А), Благой (А) - Твердохлебов - Костиков, Чердак - Лызин - Тютченко, Бабинец - Ружников - Янишевский.

«Белый Барс»: Майко (Полгородник); Грицюк - Дахновский, Гребеник (А) - Козловский, Собко - Шевчук, Ищенко - Киселев; Качан - Бородай - Куцевич (К), Брага - Попережай - Стецюра, Удовиченко - Лесников - Собченко, Баглай - Трошкин - Бойко.

Рене Тер Велде
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