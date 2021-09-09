«Белый Барс» официально заявился на новый сезон УХЛ
«Белый Барс» попал в ДТП
Дорога в Кременчуг не обошлась без приключений
Фото: hc-bbars.com.ua/
«Белый Барс» отправился на матчи Kremenchuk Open Cup.
На пути в Кременчуг команда попала в ДТП. После 30-минутной паузы для прояснения обстоятельств хоккеисты продолжили свой путь к месту назначения.
Никто из спортсменов не пострадал, и команда планирует вовремя прибыть на стартовую игру турнира.
Напомним, что турнир с участием «Белого Барса», «Сокола», «Кременчуга» и «Мариуполя» покажет телеканал XSPORT+ и портал XSPORT.ua.
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