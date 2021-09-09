«Белый Барс» попал в ДТП

Дорога в Кременчуг не обошлась без приключений

Фото: hc-bbars.com.ua/

«Белый Барс» отправился на матчи Kremenchuk Open Cup.



На пути в Кременчуг команда попала в ДТП. После 30-минутной паузы для прояснения обстоятельств хоккеисты продолжили свой путь к месту назначения.

Никто из спортсменов не пострадал, и команда планирует вовремя прибыть на стартовую игру турнира.

Напомним, что турнир с участием «Белого Барса», «Сокола», «Кременчуга» и «Мариуполя» покажет телеканал XSPORT+ и портал XSPORT.ua.