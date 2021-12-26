«Белый Барс» потерпел четвертое поражение кряду

«Сокол» разобрался с белоцерковцами на выезде

Фото: hsl.com.ua

Сегодня, 26 декабря, «Белый Барс» сыграл с «Соколом» в рамках четвертого тура хоккейной Суперлиги.

В первом периоде Никита Малухин забросил шайбу и вывел гостей вперед. После пропущенного на экваторе периода года, белоцерковцы выровняли игру и несколько раз побеспокоили голкипера киевской команды, но изменить счет до перерыва им не удалось.

Во втором периоде «Сокол» не сбавлял обороты и довел свое преимущество до уверенных 4:0 – по голу на свой счет записал Дмитрий Шуленин, Виктор Шахворостов и Сергей Мельников. После четвертой пропущенной шайбы «Белый Барс» совершил камбэк и на последней минуте второго периода сократил свое отставание до двух шайб голами Михаила Геворкяна и Валентина Микитюка.

В третьем периоде «Сокол» закрепил за собой победу – сначала Дмитрий Марченков отметился дебютным голом в ХСУ и забросил пятую шайбу команды, затем по шайбе забросили Дмитрий Шуленин и Сергей Дорофеев. Матч завершился со счетом 2:7.

«Белый Барс» – «Сокол» 2:7 (0:1, 2:3, 0:3)

Шайбы:

0:1 Малухин (Никоноров), 10:45;

0:2 Шуленин (Мицкевич), 22:07;

0:3 Шахворостов (Костицын), 28:02;

0:4 Мельников (Беликов), 31:40;

1:4 Геворкян (Наливайко, Квасенко), 39:27;

2:4 Микитюк, 39:59;

2:5 Марченков (Шахворостов, Костицын), 53:51;

2:6 Шуленин, 54:10;

2:7 Дорофеев (Марченков, Шахворостов), 59:33

«Белый Барс»: Квасенко (Полгородник); Селин - Грицюк, Алексюк (А) - Собко, Кулешов - Наливайко; Куцевич (К) - Качан (А) - Лесников, Брага - Геворкян - Попережай, Удовиченко - Собченко - Микитюк.

«Сокол»: Яковлев (Оганджанян – с ); Дорофеев (А) - Халиков, Мицкевич - Шуленин, Петрухно (К) - Амиров, Фроленко; Марченков - Шахворостов - Костицын (А), Мельников - Беляков - Олейник, Курах - Малухин - Никоноров.