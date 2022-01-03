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«Белый Барс» усилился двумя нападающими и защитником

Форварды начинали сезон в «Краматорске»
Хоккей Хоккейная Суперлига
13:56
«Белый Барс» усилился двумя нападающими и защитником
Фото: hsl.com.ua

«Белый Барс» подписал нападающих Егора Семенова и Евгения Говорушко, а также защитника Михаила Шистерова.

Говорушко и Семенов текущий сезон начинали в составе «Краматорска».

Шистеров выступал во второй лиге Словакии в составе «Гуменне» U19 – в 7 матчах защитник отдал две результативные передачи. Также Шистеров имеет опыт игры в НМХЛ в составах «Металлурга» и «АКМ Новомосковск» – 50 матчей, 13 (3+10) очков. 

В составе «Белого Барса» Говорушко, Семенов и Шистеров будут выступать под номерами «17», «18» и «19» соответственно.

Следующий матч «барсов» пройдет 4 января. Трансляцию матча «Мариуполь» – «Белый Барс» смотрите на портале XSPORT.

Источник: hsl.com.ua Олег Шумейко-младший
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