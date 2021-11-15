«Белый Барс» усилился восьмикратным чемпионом Украины

34-летний Алексюк будет выступать в составе белоцерковцев под четвертым номером

Фото: uhl.ua

«Белый Барс» подписал контракт с экс-защитником «Краматорска» Владимиром Алексюком.



34-летний игрок в Украине ранее выступал в «Соколе», АТЭКе, «Донбассе», «Кременчуге», «Краматорске» и «Белом Барсе», 8 раз став чемпионом Украины. Заграницей Алексюк играл в «Немане» (Беларусь), «Бейбарысе» и «Арлане» (Казахстан), «Ясшембе», «Подхале» и «Автоматика» (Польша), а также «Прогыме» (Румыния).

В стане белоцерковцев Владимир будет выступать под четвертым номером. Следующий матч «барсов» состоится завтра, 16 ноября.

Онлайн трансляция матча «Рулав Одд» – «Белый Барс». Начало – 20:00.