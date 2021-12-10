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«Белый Барс» вырвал победу в матче с «Альтаиром»

Решающие шайбы белоцерковцы забросили в последнем периоде
Хоккей Хоккейная Суперлига
21:03
«Белый Барс» вырвал победу в матче с «Альтаиром»
Фото: пресс-служба Суперлиги

«Белый Барс» обыграл «Альтаир» в матче регулярного чемпионата Суперлиги Париматч.

В первом периоде команды шайб не забрасывали, во втором – обменялись голами. Но все самое интересное случилось в заключительной двадцамиминутке. В ее середине «Альтаир» вышел вперед усилиями Буценко, однако «Белый Барс» благодаря шайбам Качана и Лесникова сумел все перевернуть и вырвать победу.

В следующем туре «Белый Барс» сыграет против «Краматорска», «Альтаир» – против «Донбасса».

Суперлига. Регулярный чемпионат:

«Белый Барс» – «Альтаир» 3:2 (0:0, 1:1, 2:1)

1:0 Попережай (Геворкян, больш.), 26:39;

1:1 Трандафилов, 35:07;

1:2 Буценко (больш.), 48:07;

2:2 Качан, 52:12;

3:2 Лесников (Алексюк), 54:47

«Белый Барс»: Полгородник (Сулима); Попережай – Качан – Куцевич, Наливайко – Алексюк, Лесников – Удовиченко, Собко – Брага, Неверов, Кузьменко – Степанов – Собченко, Геворкян – Грицюк

«Альтаир»: Терлецкий (Печорин); Кочетков – Коренчук – Буценко, Раскин – Игнатенко, Сидоренко – Трандафилов – Крикля, Мельник – Папуна, Дубский – Яйлов – Ханенко, Реснянский, Олейник – Кобиков – Мельник

Напомним, в матче-открытии турнира «Донбасс» уверенно обыграл «Краматорск».

Сергей Остапенко
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