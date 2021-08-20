«Белый Барс» начал предсезонную подготовку
«Белый Барс» вышел на лед
Подготовка белоцерковских хоккеистов к новому сезону началась 2 августа
Фото: hc-bbars.com.ua/
«Белый Барс» 2 августа начал подготовительные сборы к предстоящему сезону.
18 августа завершился первый этап подготовки, и хоккеисты перешли ко второму – 19 числа прошла первая тренировка белоцерковских хоккеистов на льду, сообщает пресс-служба клуба.
Напомним, что чемпион Украины «Донбасс» с победы стартовал на Мемориале Павла Забойника.
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