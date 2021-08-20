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«Белый Барс» вышел на лед

Подготовка белоцерковских хоккеистов к новому сезону началась 2 августа
Хоккей УХЛ
08:07
«Белый Барс» вышел на лед
Фото: hc-bbars.com.ua/

«Белый Барс» 2 августа начал подготовительные сборы к предстоящему сезону.

18 августа завершился первый этап подготовки, и хоккеисты перешли ко второму – 19 числа прошла первая тренировка белоцерковских хоккеистов на льду, сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, что чемпион Украины «Донбасс» с победы стартовал на Мемориале Павла Забойника.

Олег Шумейко-младший
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