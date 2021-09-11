Без права на осечку. «Донбассу» нужно обязательно побеждать «Рунгстед» на выезде

Борьба за плей-офф в самом разгаре

Превью

«Донбассу» нужна победа в Дании / Фото - Вадим Шамдан

В отличие от другой группы, стартовавшей позже из-за матчей финального раунда Олимпийской квалификации, в квартете G, в котором играет чемпион Украины «Донбасс», все очень запутанно.

Перед матчами четвертого тура ни одна из команд не потеряла реальных шансов на выход в плей-офф, и многое в плане определения фаворитов в этой борьбе будет решаться в ближайших играх.

«Донбасс» на данный момент располагается на втором месте, имея столько же очков, что и «Руан». В трех предыдущих матчах дончане не досчитались, как минимум, двух баллов, не сумев дожать в Киеве «Рунгстед» в дополнительное время и не удержав ничью в основные 60 минут во Франции. Теперь команде Павла Микульчика нужно добирать очки в Дании, поскольку в двух последних турах дончан будут ждать матчи против лидера и фаворита группы – «Клагенфурта».

Сами австрийцы параллельно с матчем «Донбасса» против «Рунгстеда» сразятся с «Руаном» во Франции. С турнирной точки зрения, «Донбассу» нужно болеть за «Клагенфурт».

XSPORT покажет в прямом эфире оба матча.

В сравнении с первым матчем против «Рунгстеда», у «Донбасса» гораздо лучше пошли дела у ударного сочетания. За два матча против «Руана» тройка Бирюков – Сигарев – Шишлянников суммарно набрала 9 очков. Однако если в Киеве двух шайб этого звена хватило для победы, то в Руане было недостаточно даже для ничьей в основное время.

Если сравнивать другие статистические показатели «Донбасса» и «Рунгстеда», то бросается в глаза, в первую очередь, процент реализации большинства: 10% у «Донбасса» против 28,57% у «Рунгстеда». 2 реализованные попытки из 20 у «Донбасса» за весь турнир, в том числе, 0/4 в последнем матче – пока что главная проблема дончан.

«Проблема продолжается. Пока не работает у нас большинство. Меньшинство более-менее нормально. Много выстояли сегодня, ребята хорошо отработали. Нужно работать. Мало времени было конкретно над этим компонентом поработать, поэтому будем каждый день только добавлять. Надеюсь, в следующих играх у нас что-то получится», – говорил по поводу игры в неравных составах Микульчик после матча с «Руаном».

Никак не получается решить вопрос и с выигранными вбрасываниями. Если в киевских матчах разница в пользу соперников не была такой существенной, то в выездном матче против «Руана» французы в этом компоненте были в полтора раза лучше – 42-28.

«Рунгстед» в матче против «Донбасса» вновь не досчитается ведущих игроков нападения: лучшего бомбардира прошлого сезона шведа Маттиаса Перссона, опытного Никласа Хардта и еще одного легионера из Швеции Хенрика Хетты. В первых матчах сезона их смогли достойно заменить молодые Густав Грин (1+2) и Маттиас Хансен, но для них все еще присуща нестабильность, которая может проявиться в матче против «Донбасса».

Букмекеры оценивают шансы на победу в этом матче как равные: 2,45 на «Донбасс», 2,46 на «Рунгстед» и 4,20 на ничью в основное время.

Матч «Рунгстед» – «Донбасс» начнется сегодня в 20:30 по киевскому времени. Игру в прямом эфире покажет телеканал XSPORT и сайт XSPORT.ua.