«Будет непросто». Что думают о «Донбассе» соперники по группе ХЛЧ
Без «Юности». ХЛЧ отобрала Wild Card у Беларуси
Лига приняла решение из-за проблем с перелетами в Беларусь
12:49
Правление ХЛЧ на официальном сайте лиги сообщило, что минская «Юность» лишается Wild Card на участие в сезоне 2021/2022 гг.
«После недавних инцидентов в Беларуси и связанных с ними реакциями, перелеты в Минск и из Минска стали затруднительными».
Также в ХЛЧ заявили, что еще не решили, кто займет 32-е вакантное место в турнире.
Напомним, ранее стали известны составы всех групп Лиги чемпионов.