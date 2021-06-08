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Без «Юности». ХЛЧ отобрала Wild Card у Беларуси

Лига приняла решение из-за проблем с перелетами в Беларусь

Хоккей Лига чемпионов
12:49
Без «Юности». ХЛЧ отобрала Wild Card у Беларуси

Правление ХЛЧ на официальном сайте лиги сообщило, что минская «Юность» лишается Wild Card на участие в сезоне 2021/2022 гг.

«После недавних инцидентов в Беларуси и связанных с ними реакциями, перелеты в Минск и из Минска стали затруднительными».

Также в ХЛЧ заявили, что еще не решили, кто займет 32-е вакантное место в турнире.

Напомним, ранее стали известны составы всех групп Лиги чемпионов.

Карен Агабекян
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Юность-Минск

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